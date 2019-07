Nahle rechaza ruptura en el gabinete de López Obrador

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó que existan diferencias al interior del gabinete, tanto en el Plan de Negocios como en la construcción de la refinería.

Entrevistada después de una reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que “se trabajó en conjunto, Pemex hizo el planteamiento y las últimas semanas, junto con Hacienda, todos estuvimos trabajando, haciendo observaciones para que saliera lo mejor posible. No hubo ninguna diferencia. Yo creo que ya es mucho decir que 'hay diferencias, que se va acabar el mundo'. Estamos trabajando, lo estamos haciendo bien”.

Reiteró que “el plan de negocios es excelente, la empresa presentó un plan muy bueno donde se manifiesta cómo se va a manejar, qué negocios se van a hacer, un plan muy sólido, muy bien elaborado”.

Respecto a los planteamientos de Carlos Urzúa sobre los riesgos de intentar hacer una refinería en Dos Bocas con menos presupuesto que el recomendado por las empresas a las que se les había convocado, Nahle respondió: “Él no estuvo en esas reuniones. Se les dijo (a las empresas) ‘están son las bases’, que no se cumplió las bases, pues no, entonces eso se declaró desierta, porque ellos no cumplieron las bases. Él a mí nunca me dijo nada”.