Nada que sea prioritario e indispensable se quedará sin recursos, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles si bien hay ajustes al gasto de operación por la austeridad, nada indispensable se suspenderá.

"Acerca de los ajustes de la austeridad, vuelvo a decir que nada que sea prioritario, indispensable, se va a quedar sin recursos. Nada se va a suspender, que sea prioritario", apuntó.

El comentario surgió al ser cuestionado sobre un recorte del 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el cual podría ocasionar una parálisis de actividades esenciales y al funcionamiento de la misma, de acuerdo con lo dicho por la propia dependencia el martes.

El mandatario federal destacó que es una acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de poner orden pues existían fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, pero se busca evitar que haya malos manejos.

"Pero no se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin medicinas, no se van a quedar los creadores sin sus becas, ni los artesanos sin sus apoyos", puntualizó.

Detalló que el ajuste es relacionado a dos capítulos del presupuesto sobre gasto de operación, no en aquel relacionado con la nómina y que no se dejará sin trabajo a nadie, además de que el ajuste tampoco se relaciona con el capítulo sobre inversiones o apoyos.

"Fíjense, qué poca solidaridad de algunos servidores públicos o qué mala costumbre la que se tenía que todavía ni siquiera se aplica, es decir, no se deja sin dinero, porque en el supuesto de que se lleve a la práctica esta medida, o cuando se lleve a la práctica, se está habalndo del 75 por ciento, queda un 25 por ciento. Si hay un ejercicio de presupuesto eficiente, ese 25 alcanzaría para dos meses", afirmó.