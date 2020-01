'¡Nada personal contra Porfirio, yo no tengo vela en ese entierro!', asegura Mario Delgado

“¡No hay nada personal contra Porfirio y yo no tengo vela en ese entierro!”, sostuvo este jueves el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

“Son bienvenidas sus críticas, ahí están sus entrevistas, podemos coincidir o no con él, pero nos respetamos”, aseguró.

Ante las críticas a Morena y sus mensajes cifrados de que podría dejar el partido -luego de que este miércoles sus legisladores le negaron la palabra en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, y la transmisión de un video de los abusos de la Guardia Nacional contra migrantes y la omisión de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, sobre estos hechos-, Delgado Carrillo garantizó que “a Porfirio lo queremos y lo respetamos mucho, es un referente muy importante, no sólo para nosotros, sino en la Cámara de Diputados”.

Respondió también que “Morena es un partido abierto, plural, respetamos posiciones diferentes de los diputados dentro el grupo parlamentario y no pasa absolutamente nada. La conducción en la Cámara de Diputados siempre ha sido completamente abierta y democrática”.

Incluso –indicó- “estoy orgulloso de mi fracción, hemos sido motor de la transformación y hemos creado muy rápido el marco jurídico de esa transformación; no tenemos un sólo tropieza en esta legislatura”.

Sin embargo, argumentó que “la Comisión Permanente funciona a través de acuerdos que aprueba el pleno, y simplemente no se aceptó hacer una modificación a ese acuerdo para la presentación del Informe de la presidenta de la CNDH”.

“Algo me dijo de que quería pasar un video, pero ya no me dijo y no sabía de qué era, y para pasar algún video en la sesión se requiere la aprobación del pleno. Yo ayer (miércoles) le llamé, porque me sorprendió un poco ahí unas declaraciones que hizo y yo había salido a una reunión con la ANUIES, y me estaba enterando de lo que pasó; ¡pero yo no tengo vela en ese entierro!”, aclaró.

“No siempre se puede, a petición de un diputado, Porfirio o el que sea, alterar un acuerdo, tiene que aprobarlo el pleno, en este caso de la Comisión Permanente. La Cámara de Diputados y la Comisión Permanente tienen reglas de conducción en las participaciones”, explicó.

Insistió en que “siempre le aplaudimos a Porfirio y nadie lo puede callar; sería ingenuo pensar que alguien puede callar a Porfirio. Porfirio, con su voz, con su crítica, nos abrió el camino de la democracia en nuestro país, pero simplemente, en la sesión de la Comisión Permanente, él quería tener una participación adicional y eso implicaba modificar un acuerdo; no depende de la voluntad de la presidenta de la Mesa Directiva modificar ese acuerdo, sino del pleno”.

"Son bienvenidas sus críticas, ahí están sus entrevistas, podemos coincidir o no con él, pero nos respetamos", insistió. Además, la titular de la CNDH "no necesita ninguna protección política de nadie, ella es lo suficientemente capaz y su trabajo habla por sí solo", recalcó el jefe dela bancada morenista en San Lázaro.