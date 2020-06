Murat reporta un fallecido en Oaxaca tras sismo de magnitud 7.5

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó este martes que luego del sismo de 7.5, por un derrumbe en Crucecitas, en donde fue el epicentro, una persona perdió la vida y otra está herida. Además aseguró que no hay alerta de tsunami.

"Hay un muerto y un herido", dijo el gobernador de Oaxaca en una entrevista para Foro TV. Comentó que se está trabajando en la zona y está en comunicación con los equipos de emergencias.

"En poblaciones como Pochutla, San Pedro Mixtepec, me reportan daños menores. Estamos en este momento con diversos presidentes municipales y me reportan que no hay daños de consideración", dijo el gobernador oaxaqueño en entrevista con Foro TV.

"Hubo un derrumbe en Crucecitas y la gente se está moviendo", explicó el gobernador de Oaxaca.

Murat dijo que seguirá al pendiente de todo lo que pueda ocurrir en las próximas horas.