Muñoz Ledo llama a frenar la 'derecha golpista' del PAN en San Lázaro

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a los legisladores de Morena y sus aliados del PT y el PES a frenar la “derecha golpista” del PAN, que con “estridencias” busca crear “bloques opositores” en el Palacio Legislativo y “aferrarse” a buscar la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Luego de recibir el apoyo, en la plenaria del PT, para su reelección como presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, el legislador de Morena arremetió contra el panismo y acusó que “la derecha ha sido golpista durante toda su historia, es inseparable del golpismo; no obstante éste es el único país del mundo en el último año en el que ganó una mayoría absoluta de izquierda; y no somos cualquier país, no es cualquier momento, ahí sí nos vamos a poner firmes”.

Rechazó las amenazas del PAN de que habría una “parálisis legislativa en San Lázaro” si no se le otorga la Presidencia de la Cámara, pues “he visto cientos de tomas de tribuna, la mayor parte las hemos hecho nosotros; las tribunas se toman y destoman, eso no para la acción legislativa”, dijo.

“Las tomas de tribuna son cosas físicas. Nosotros estamos peleando políticamente, no simbología estridente. Estamos contra la estridencia y contra cualquier forma de golpismo”, insistió.

Muñoz Ledo consideró que la reunión del lunes entre coordinadores de las bancadas del PAN y el PRI –a la que se sumó MC- “es parte de la vida parlamentaria y eso no quiere decir que haya ningún juramento, ni pacto de sangre, ni alianza secreta”.

En la Cámara de Diputado existe el parlamento abierto –precisó-, lo que significa que “todos los días hay diálogo entre todos los partidos, todo mundo platica con todo mundo; pero de ahí a que atribuyan que hay ya un acuerdo, pues lo tienen que hacer público quienes se reunieron”.

El diputado Muñoz Ledo confió en que en la Cámara de Diputados sigan predominando las fuerzas políticas progresistas, y así “hacer frente parlamentariamente a la amenaza de la derecha”.

“Yo quisiera hacer votos por que sigan predominando las fuerzas progresistas dentro de la Cámara de Diputados. Por todos lados sentimos apremios, acosos, la derecha nunca duerme, y cuando duerme, le gusta arrebatar”.

Al participar como invitado en la reunión plenaria del PT, comentó que, a unos días de que se elija la presidencia de la Mesa Directiva y comience el segundo año de la LXIV Legislatura, “si los ánimos se exacerban, no es la primera vez que esta Cámara tiene momentos tensionales, seguramente los va a tener el fin de semana, pero para eso estamos aquí unidos para hacer frente, parlamentariamente, a la amenaza de la derecha”.