'Municipios de la esperanza' se niegan a regresar a actividades, temen repunte de contagios

Luego de que la Secretaría de Salud publicara este sábado la lista completa de los 324 “municipios de la esperanza”, que se encuentran en 14 estados del país, algunos de sus gobernantes rechazan regresar a la actividad.

Estos municipios podrán retomar actividades escolares y laborales a partir del próximo lunes pues han comprobado que no tienen contagios ni colindan con municipios que tengan casos confirmados del COVID-19 en los últimos 28 días, según explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Sin embargo, hasta el momento ni los gobernantes de los estados ni los alcaldes de los municipios mencionados aceptan reactivar actividades debido a un alza de casos de COVID-19, algunos han aceptado con restricciones.

Jalisco

En Jalisco todos los municipios deberán sumarse a la Fase Cero de Reactivación Económica y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez descartó atender la disposición de los llamados ‘Municipios de la Esperanza’.

El mandatario ha afirmado que los 125 municipios trabajarán al unísono de las medidas dispuestas por la Secretaría de Salud estatal y su Gabinete Económico, “los presidentes municipales, de todos los municipios están obligados a acatar las disposiciones que está emitiendo la máxima autoridad sanitaria de este estado, aquí no hay municipios que abran y otros que no, a alguien en un escritorio de la Ciudad de México se le ocurrió decir que había municipios que ya podrían abrir y otros que no, hasta le pusieron un nombre, no me interesa polemizar con temas políticos, pero hasta les pusieron un nombre: de la esperanza”.

Jalisco cuenta con 23 municipios, una quinta parte de las demarcaciones de la entidad, a los que se denominó como ‘de la Esperanza’, no cuentan con casos de contagio confirmados.

Tamaulipas

De los cuatro municipios de Tamaulipas, sólo Cruillas decidió reiniciar actividades a partir de este lunes 18 de mayo, en tanto que otros tres esperarán indicaciones de la Secretaría de Salud del estado.

En Tamaulipas, fueron denominados “Municipios de la Esperanza”, Cruillas, Mier, Burgos y San Nicolás, donde no se han registrado, hasta el momento, casos positivos al nuevo coronavirus.

De acuerdo con Olga Lidia Hernández Barrientos, alcaldesa de Cruillas, las actividades a la nueva normalidad serán poco a poco e iniciarán este 18 de mayo, observando todas las medidas sanitarias para evitar que se presente algún brote.

Los alcaldes de Burgos, San Nicolás y Mier señalaron que esperarán los lineamientos de la Secretaría de Salud de Tamaulipas para conocer cómo deberán actuar al decretarse la apertura del municipio y que se reinicie la actividad en dichos lugares.

Estos cuatro municipios rurales dedican su actividad a la agricultura principalmente, sumando en total, alrededor de 12 mil habitantes.

Yucatán

Aunque la localidad yucateca de Dzoncauich es uno de los 324 “municipios de la esperanza” del país que no reporta ningún registro entre sus habitantes de COVID-19, su autoridad municipal considera que no reanudarán actividades de ningún tipo como lo propuso el Gobierno federal, por considerar que sería riesgoso y pondría en peligro a su población.

La alcaldesa de esa población, que tiene poco más de 2 mil 600 habitantes, Gloria Raz Cohuo, aseguró que levantar las medidas preventivas en su municipio puede ser riesgoso, considerando que los otros 105 municipios del estado tienen casos positivos registrados y fallecidos, y que en los últimos días se han incrementado los números de contagios, lo que pondría en riesgo a los habitantes de Dzoncauich.

Por ello, reiteró que lo mejor es no reanudar las actividades escolares y económicas no esenciales este lunes 18 de mayo, pues el no tener casos registrados no es garantía de que se pueda abrir el municipio para retomar las actividades con normalidad, pues ello pondría a la localidad en riesgo de registrar su primer caso y de que se disparen los registros positivos.

Puebla

Las demarcaciones que no registran casos de contagio de coronavirus o vecindad con alguno que tenga brotes del virus son Cuautempan, Camocuautla, Chapulco, La Magdalena Tlatlauquitepec, Zongozotla, Zapotitlán de Méndez, Huautlatlauca, Chigmecatitlán, Huitzilan de Serdán, Santa Catarina Tlaltempan, Coatzingo, San Juan Atzompa y Tepango de Rodríguez.

Todas las demarcaciones se ubican en la zona serrana del Estado y al momento sus Ayuntamientos no han informado que a sí vayan a reanudar actividades. El gobierno del estado tampoco se ha pronunciado al respecto.

Oaxaca

Pensar en el regreso a la actividades cotidianas en Oaxaca es un panorama que no está próximo, dadas las condiciones de riesgo que representa debido el ascenso de número de casos del nuevo coronavirus en la entidad, así lo declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Horacio Sosa; quien expuso también que el pronunciamiento hecho por el gobernador del Estado sobre la apertura de 203 municipios libres de contagio, provocó la confusión y el relajamiento de las medidas de prevención.

En este sentido, el también coordinador de Morena en el Congreso dijo que es momento de sumar esfuerzos con el Ejecutivo y los niveles de gobierno para hacer frente en una sola línea de acción para difundir el mensaje de que aun no es tiempo de retomar las actividades y menos por el momento de iniciar con la “nueva normalidad”, por lo que instó a replantear los mecanismos de reactivación económica.

“Las condiciones de Oaxaca no son las mejores, el día de ayer nos enteramos en los medios que hubo cinco decesos más y es el reflejo de que esto va en aumento, por lo que tenemos que iniciar con campañas de difusión a la gente de que no podemos relajar las medidas, ya que vimos que aquí en Valles Centrales, por ejemplo, el 10 de mayo había filas para comprar pasteles, sin respetar la sana distancia”.

Chiapas

En Chiapas, autoridades de la Secretaría de Salud y el gobierno local aún analizan el posible regreso a “la nueva normalidad” de los cinco “municipios de la Esperanza” que identificó el gobierno federal en esta entidad, como lugares libres de contagio de COVID-19.

El motivo, según el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, es que “estamos en vísperas de la etapa más fuerte de transmisión del virus en Chiapas”, donde se podría alcanzar hasta 300 contagios por día.

En días recientes ha crecido la curva de contagios de COVID-19 en Chiapas, porque no se ha logrado persuadir a sectores importantes de la sociedad a mantener el distanciamiento social. Esta situación ha afectado a las principales ciudades, pero también a municipios rurales donde se continuó con celebraciones religiosas y tradicionales.

Cruz Castellanos dijo que las próximas tres semanas serán las “más importantes para evitar morirnos por el coronavirus. De ese tamaño es el llamado (a mantenerse en casa)”, dijo el funcionario.

Michoacán

Tingüindín, Tocumbo y Cotija son los “municipios de la esperanza” en el estado de Michoacán que retomarán algunas actividades a partir de mañana 18 de mayo.

En la víspera de reactivación parcial de la economía, los tres presidentes municipales realizan reuniones con la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud estatal.

Esto, con la finalidad de no relajar totalmente las medidas sanitarias que se ha implementado el gobierno por la pandemia de COVID-19.

De los 113 municipios de Michoacán, solamente tres entran como territorios de la esperanza, es decir el 2.65 por ciento del total de los municipios.

Los presidentes de esos municipios son: Salvador García Palafox de Tingüindín, del PAN; Luis Enrique Toscano Servín de Tocumbo, del PVEM; y Aurelio Santos Contreras de Cotija, de Morena.

Guerrero

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que ningún municipio del estado regresará a sus actividades normales a partir de este lunes 18 de mayo, “porque no existen las condiciones adecuadas para ello”.

Puntualizó que, en esta medida, se incluyen los diez municipios que el gobierno federal tiene considerados como de la “Esperanza”, porque aun cuando no registran ningún contagio por COVID-19, existen altos riesgos de que los contraigan, debido al inusitado repunte de muertes y casos positivos que se han presentado durante las últimas horas en diversas regiones de Guerrero.

Durante su transmisión cotidiana que realiza a través de la red social Facebook, el mandatario guerrerense reiteró que “no se permitirá que ningún municipio se reintegre a la nueva normalidad” que propone el gobierno federal, porque se ha observado que lamentablemente los ciudadanos –sobre todo de las grandes ciudades-, han relajado las medidas preventivas de salud, y ello ha provocado que se registre un alarmante incremento en el número de contagios y muertes por COVID-19.

“Les comunico que los 81 municipios de Guerrero van a permanecer en la sana distancia y con el quédate en casa cuando menos hasta el 1 de junio. Todos nos iremos en conjunto hasta esa fecha”, puntualizó.

Aseguró que ya habló con todos los alcaldes, incluyendo desde luego aquellos que están en las regiones de Costa Chica y Montaña que se denominan como de la “Esperanza”, los cuales, aunque son 12, dos de ellos tiene contagio vecino con Oaxaca, por lo que sólo quedarían 10, con los cuales también se les ha comunicado que “no habrá regreso a clases y tampoco a las normalidades aun aquellas que son consideradas como esenciales”.

Chihuahua

A pesar de que Praxedis G. Guerrero fue incluido en la lista de ocho municipios “de la esperanza”, que tienen la posibilidad de reiniciar actividades a partir de este lunes, esta región fronteriza con Estados Unidos tiene al menos cuatro decesos por COVID-19 y una cantidad no especificada de contagios.

El presidente municipal Ricardo Lozoya dio a conocer a El Financiero que al no contar en la región con un hospital, todos los pacientes con síntomas son atendidos en Ciudad Juárez y una vez fallecidos, son registrados como residentes de aquella ciudad.

Los ayuntamientos de Belisario Domínguez, El Tule y La Cruz anunciaron que continuarán con las medidas preventivas que aplican desde hace dos meses, en que se registraron los primeros casos de COVID-19 en el país.

El alcalde Belisario Dominguez, Aarón Loya, mencionó que solo se permitirá la apertura de restaurantes que deberán limitar el aforo de sus comensales.

En El Tule, el edil Javier Rodríguez anunció que se permitirá la apertura de algunas tiendas, pero que el resto de la actividad se mantendrá sin movimiento, toda vez que tiene como vecinos municipios que presentan contagios y una mayor apertura podría desatar una ola de contagios en la región.

Mientras que en La Cruz, municipio enclavado en la región centro-sur de Chihuahua, el presidente municipal Adolfo Trillo descartó que vayan a reiniciar actividades como lo sugirió el gobierno de la república, pues no están dispuestos a relajar las medidas preventivas justo en la etapa más crítica de la pandemia.

La lista incluye los municipios de San Francisco de Conchos, Uruachi, Rosario y San Francisco de Borja, donde se mantendrán las medidas preventivas.