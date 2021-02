Mujeres pueden llegar a altos puestos como la Presidencia de México, ¿por qué no?: Olga Sánchez

Actualmente, existe una gran posibilidad de que las mujeres puedan llegar a altos puestos, como podría serlo la Presidencia de la República, comentó este viernes Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Al ser cuestionada sobre si considera que es viable que para 2024 o en años venideros haya una mujer en la Presidencia, la exministra sostuvo que ella ha roto antes 'techos de cristal', y que ha sido la primera pero no puede ser la única.

"Siempre he sostenido, durante toda mi vida, sobre todo cuando he llegado a romper algunos 'techos de cristal', por ejemplo, ser la primera notaria pública en CDMX, que me ha tocado esta coyuntura, siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan abren espacio, rompen el 'techo de cristal' para otras muchísimas mujeres, que no podemos ser las primeras y únicas, (somos las) primeras de muchísimas más. Y por supuesto que hoy en día tenemos gran posibilidad de que lleguen ya a puestos importantísimos, como podría ser la Presidencia de la República, ¿por qué no?", indicó en la conferencia matutina.

Afirmó que hay muchísimas mujeres que son competitivas y con grandes capacidades.

No obstante, Sánchez Cordero puntualizó que ella tiene ya "muchos años" y no tiene expectativas de esta naturaleza.

"Sobre todo por mi edad, porque terminando esta responsabilidad ya quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia, y con mis nietas y nietos", añadió.

