Mujeres marchan contra la violencia sexual en diversos estados del país; exigen mayor seguridad

Mujeres de diversas edades se manifiestan este viernes en varios estados de la República Mexicana para exigir mayor seguridad y contra la violencia sexual.

En el caso de la Ciudad de México, los contingentes, que en su mayoría portaban prendas negras, llevaban pancartas con consignas y diamantina y se reunieron en puntos como la Glorieta de los Insurgentes y la Plaza Río de Janeiro.

En este último sitio, la Comisión de Derechos Humanos capitalina realiza una supervisión con el fin de salvaguardar la integridad de las participantes.

Personal de esta Comisión acompaña concentración en la plaza Río de Janeiro, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan para exigir a las autoridades más seguridad hacia las mujeres. pic.twitter.com/o2dium0len — CDHDF (@CDHDF) 16 de agosto de 2019

Posteriormente, los contingentes realizaron pintas en la estación Glorieta de los Insurgentes del Metrobús, así como edificios cercanos al lugar. Algunas manifestantes rompieron los vidrios de la estación y prendieron fuego a los materiales del lugar, según reportes de Foro TV.

Tras ello, el Metrobús modificó la ruta de sus unidades. "#MovilidadCDMX AVISO L1. Por presencia de manifestantes, inician circuitos de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Sonora. Tome previsiones. @Capuano @SSP_CDMX @LaSEMOVI @GobCDMX", señaló el transporte en su cuenta de Twitter.

En un segundo tuit, destacó que se cambiarían los circuitos de esa Línea.

"#MovilidadCDMX AVISO L1. Actualizando la información, se modifican los circuitos quedando de la siguiente manera: El Caminero a Nuevo León y de Indios Verdes a Plaza de la República. Tome previsiones. @Capuano @SSP_CDMX @LaSEMOVI @GobCDMX", puntualizó.

#MovilidadCDMX

AVISO L1.

Actualizando la información, se modifican los circuitos quedando de la siguiente manera: El Caminero a Nuevo León y de Indios Verdes a Plaza de la República. Tome previsiones. @Capuano @SSP_CDMX @LaSEMOVI @GobCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) 17 de agosto de 2019

A raíz de esta situación, el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro suspendió el servicio en la estación Insurgentes.

"#AvisoMetro: Por manifestación al exterior y por seguridad de las personas usuarias, se cierra temporalmente #Insurgentes de Línea 1. Puedes utilizar como alternativa estaciones cercanas como Sevilla o Cuauhtémoc. Toma previsiones.#MovilidadCDMX", publicó en su cuenta de Twitter.

#AvisoMetro: Por manifestación al exterior y por seguridad de las personas usuarias, se cierra temporalmente #Insurgentes de Línea 1. Puedes utilizar como alternativa estaciones cercanas como Sevilla o Cuauhtémoc. Toma previsiones.#MovilidadCDMX — MetroCDMX (@MetroCDMX) 17 de agosto de 2019

Esta semana, diversos grupos de mujeres han protestado en la capital del país ante las autoridades para demandar un alto a las agresiones sexuales y exigir justicia, esto después de darse a conocer el caso de policías que fueron señalados de violar a una adolescente de 17 años.

La primera concentración se realizó el lunes afuera de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, luego de que en días pasados cuatro policías supuestamente violaron a una joven que caminaba por la calle y tras darse el anuncio de que los sujetos señalados quedarían en libertad.

Durante las protestas en las instalaciones de la SSC, el secretario de Seguridad capitalino, Jesús Orta Martínez, salió a la calle para iniciar un diálogo con las mujeres, a lo que ellas se negaron y respondieron rociando pintura rosa y diamantina al funcionario.

Tabasco

Fuente: M. Albert Hernández

Las inconformes se reunieron frente a Palacio de Gobierno del estado para exigir que se frenen los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro se ubica en el tercer puesto en la lista de los 100 municipios con más asesinatos de mujeres.

Con cartulinas y gritando consignas contra el machismo, las feministas se quejaron de la impunidad que persiste en la entidad y la falta de acceso a la justicia.

Exigieron la construcción de refugios, la capacitación de los servidores públicos en materia de género y mejores servicios de salud, entre otros puntos.

Guanajuato

Fuente: Ramón Caballero

Un grupo de al menos 100 mujeres integrantes del movimiento feminista de Guanajuato capital se concentró en las escalinatas de la universidad para manifestarse en contra de los presuntos abusos por parte de la policía hacia las mujeres luego de los hechos acontecidos en contra de una menor en la Ciudad de México en días pasados.

En el lugar y portando carteles con diversas consignas como 'No nos cuidan, nos violan', 'Disculpe las molestias, nos están matando', 'Vamos juntas en contra de la violencia institucional', 'Estamos en resistencia, ya no somos indefensas', 'Que el patriarcado y la misoginia se hunda en el brillo de nuestra resistencia', entre otras, las mujeres que pertenecen a diferentes movimientos feministas en la capital exigían atención por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Instantes después se dirigieron frente a la presidencia municipal donde de igual manera exigieron y gritaron consignas para posteriormente colocarse a un lado del teatro Juárez justo, en donde se encuentra la escultura de la giganta para escuchar la voz de otras mujeres que pasaban por el lugar, quienes exigían mayor protección y atención en contra de los casos de acoso violencia e incluso asesinato hacia las mujeres en todo el país.

La manifestación concluyó aproximadamente a las 20:00 horas retirándose del lugar sin que existiera algún altercado.

Por último emitieron un comunicado en el cual expresaban lo siguiente:

"Brillantazo en Guanajuato

"Las mujeres en Guanajuato y la Red de movimientos feministas nos aliamos al brillantazo nacional en denuncia a la impunidad frente la violencia sexual y policial.

"Ante la denuncia de violación a una menor en una patrulla, cometida por 4 policías, exigimos unas respuesta inmediata y consecuente y no las laxas, negligentes, incompetentes y desafortunadas reacciones que han protagonizado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy.

"El caso que nos convoca no es excepcional, la policía y el gobierno han cometido abusos sistemáticamente en todos los estados de la república y sus crímenes han quedado impunes en contubernio con el gobierno, decir San Salvador Atenco o el caso Ayotzinapa es referirnos a los más emblemáticos pero sabemos que no son los únicos, la exigencia de justicia no prescribe, no olvidamos, hoy recordamos.

"En Guanajuato, sabemos que es preciso extremar precauciones con la policía, pues ésta ha hecho denostaciones de abuso y violencia que se exacerban durante el Festival cultural Cervantino, tampoco olvidamos que hace cinco años la policía se llevó al estudiante Jesús Esparza Villegas quien apareció muerto al día siguiente.

"Por estas muestras de nepotismo, muchas de nosotras y nosotros hemos temido por nuestras vidas cuando nos encontramos en manos de la policía, #NoNosCuidanNosViolan, Nos Matan, Nos Desaparecen.

"Estamos hartas del abuso y la violencia policial, hartas de la impunidad, hartas del contubernio y la negligencia del gobierno, de sus sobrias respuestas ante la violación tumultuaria a una menor en una patrulla y su reacción exagerada por un vidrio roto, estamos hartas de que nuestros cuerpos puedan ser violentados, torturados y asesinados, hartas de su tibieza, estamos hartas, ¡basta!, somos el ojo vigilante, que se cuiden ellos porque todas los estamos viendo".

Yucatán

Fuente: Andrea Durazzo

Mujeres se reunieron en la Plaza Grande del centro de la capital yucateca en solidaridad al movimiento de la Ciudad de México y para exigir que se acabe la violencia de género institucional en las dependencias de seguridad pública, así como la impunidad en las denuncias de violaciones sexuales y físicas.

Tres hombres intentaron ingresar al círculo exclusivo para mujeres y fueron sacados, uno de ellos con brillantina rosa. El hombre sostenía un rosario y cuestionó por qué no podía ingresar a la zona. Posteriormente se hincó frente al círculo a rezar.

Alrededor de 200 mujeres se congregaron y denunciaron experiencias propias, así como cantos con consignas feministas.

Chihuahua

Fuente: Samuel García

Con pintas en monumentos de la ciudad de Chihuahua, defensores de los derechos de las mujeres se manifestaron esta tarde.

Parte de la cantera del monumento a la División del Norte, uno de los más emblemáticos de la capital chihuahuense y el memorial al policía caído, amanecieron con leyendas hechas con grafitti y pintura rosa, situación generó malestar entre la población.

“Policía tortura, viola y tortura, a mujeres y niñas. El Estado encubre”, tenía escrito el espacio dedicado a la División del Norte, que tiene como figura principal a Pancho Villa montado a caballo.

Mientras que, en el sitio construido en honor a los policías que han perdido la vida, pintaron la leyenda “Me cuidan mis amigas, no la policía”, “no nos cuidan, nos violan”, escrito adornado con pintura rosa derramada.

Posteriormente, personal del Ayuntamiento se encargó de limpiar las pintas.

Más tarde, frente al acceso principal al Palacio de Gobierno, un grupo de alrededor de 200 jóvenes, integrantes de diversos colectivos feministas, vestidas de negro realizaron una manifestación pacífica, tras una breve marcha que inició del edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En un mitin espontáneo, lanzaron consignas contra los gobiernos de los tres niveles.

Puebla

Fuente: Erik Almanza

Las mujeres poblanas también salieron a las calles, esto debido a los altos índices de violencia de género en la entidad.

"A partir de que se activó la Alerta de Genero en 50 municipios nos damos cuenta de que no ha habido resultados. Siguen apareciendo chicas asesinadas", sentenció Gabriela Cortés, activista e integrante de la asociación civil El Taller, en el marco de la 'Brillanteada', la protesta organizada por diversos colectivos feministas del país para pedir justicia por las víctimas de delitos sexuales.

La manifestación se acompañó de pintas a instituciones públicas, específicamente en la Fiscalía General del Estado.

Los asistentes, mujeres en su mayoría, reclamaron que la Alerta de Género no ha tenido los resultados esperados.

Jalisco

Fuente: Juan Carlos Huerta

Alrededor de 300 mujeres, integrantes de organismos de defensa de los derechos humanos, y promotoras de equidad y género se manifestaron en la Plaza de Armas de Guadalajara, justo afuera del Palacio de Gobierno de Jalisco.

El plantón se registró sin complicaciones y en paz; entre sus consignas reclamaron la persistencia de actitudes marchistas, y se reconocieron víctimas constantes de acosos y de una poca atención de parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Además, lanzaron consignas por el caso de una menor, presuntamente violada por policías.

La mayoría de las pancartas que mostraban las manifestantes tenían impresas estadísticas, “en 2017 mataron a 135 mujeres; en 2018, mataron a 200 mujeres; en lo que va del año van más de 120 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco, pero las autoridades cuentan sólo 15 feminicidios”.

Estado de México

Fuente: Cuartoscuro

Contingentes, en su mayoría conformado por mujeres, protestó en Toluca contra la violencia de género.

Portando pañuelos verdes y vestidos de negros, se manifestaron esta tarde en la capital mexiquense.

Con información de Andrea Durazzo, M. Albert Hernández, Juan Carlos Huerta, Erik Almanza, Samuel García y Ramón Caballero.