Mujeres en la lucha feminista, llevamos en la piel el machismo y el sistema patriarcal de imposición: Olga Sánchez Cordero

México sigue atravesando por serios problemas de violencia contra las mujeres, de las cuales el feminicidio es la manifestación más perversa”, aseveró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien señaló que “las mujeres que hemos estado en la lucha, tenemos en la piel este machismo y este sistema patriarcal de imposición”.

Al participar en la presentación del documental “Nosotras y Beijing, Las Mexicanas a 25 años de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres” que se llevó a cabo en el Senado de la República, Sánchez Cordero señaló que sufrió este machismo e imposición cuando un amigo con el que estudió en la primaria le dijo en un auditorio “Olga, siéntate”.

“Las que hemos estado en esta lucha, tenemos en la piel este machismo y este sistema patriarcal de imposición, lo percibimos casi inmediatamente, aunque a veces para los hombres no sea algo que se den cuenta pero ahí está presente, lo percibimos, lo sentimos, está en nuestra piel, tal vez porque nos hemos vuelto demasiado sensibles ante estas manifestaciones, pero ahí está, ahí está en un auditorio con mucha gente, ahí está una expresión de alguien que conocí hace muchos años, en mi adolescencia, un Olga siéntate, siendo secretaria de Gobernación”, dijo.

“Y ahí está también las instrucciones presentes de los cuales los hombres no se dan cuenta, pero quienes hemos estado luchando tenemos en la piel y en la sensibilidad extrema esa imposición, ese mandato, ese sistema patriarca”.

Subrayó que ante ello, “es momento de asumir que el Estado mexicano tiene una deuda, una deuda pendiente con las mujeres y que ha llegado el momento de trabajar a fondo para revertir esa situación.

Indicó que como secretaria de Gobernación, la primera mujer en el cargo, ha abrazado la causa feminista de todas las mexicanas. “Son diferentes las manifestaciones, diferentes las formas, pero finalmente en la esencia el reclamo es legítimo, el reclamo es que ya no queremos la violencia contra nosotras, soterrada o no, visible o no, pero ahí está presente, y la mayor de todas desgraciadamente el feminicidio por razón de género.

Resaltó que es intolerable que 50 años después, no hayamos podido construir, si leyes, pero estructuras sociales, económicas, incluso estatales, sistemas, instituciones, estrategias que garanticen la vida plena de todas.

Antes, en entrevista previa a la reunión con el Notariado de la Ciudad de México, afirmó que hay personajes que se están subiendo a la ola feminista cuando antes han pugnado por penalizar la casusa.

“No quisiera yo decir nombres, pero sí hay personas cuando menos muy identificadas, pero preferiría que ustedes las identificaran porque las conocen, porque nunca, nunca han estado en movimientos feministas, al contrario, siempre han estado por la penalización de las mujeres y que vayan a la cárcel las mujeres, siempre se han manifestado así", dijo.