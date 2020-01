Mujeres deben sentirse seguras en la UNAM, pero no estoy de acuerdo con cierre de planteles: Graue

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, apuntó este jueves que está comprometido con la igualdad de género, pero que no podía estar de acuerdo con el cierre de planteles

"Lo he dicho y lo reitero: las mujeres deben sentirse plenas y seguras al interiior de su Universidad y fuera de ella. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM. Pero no puedo estar de acuerdo con el cierre de los planteles, que afecta directamente a las comunidades", señaló en un comunicado publicado este jueves.

En el documento se dirige a las comunidades tanto de a Facultad de Filosofía y Letra (FFyL) y los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Prepataria, las cuales actualmente se encuentran en paro.

Estudiantes tomaron el plantel 7 el 19 de noviembre del año pasado y acordaron un paro indefinido tras señalar casos de acoso y exigir la destitución de directivos. En la Prepa 9, que el miércoles cumplió 55 días en paro, los inconformes exigen el fin del abuso de profesores e incrementar la seguridad en el plantel.

En la FFyL, alumnas tomaron las instalaciones el 4 de noviembre en denuncia de la violencia contra las mujeres.

Graue afirmó que, en el periodo vacacional decembrino y antes de este, se ha dado seguimiento y respuesta a los pliegos petitorios, así como que han mantenido canales abiertos para resolver las diferencias.

También destacó que miles de alumnas y alumnos se han visto afectados por la suspensión de actividades, lo cual además causa indignación y malestar tanto en profesores como estudiantes y sus familias.

También hizo un llamado a la comunidad universitaria a evitar provocaciones y polarización.