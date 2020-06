Muerte de Giovanni no es abuso de autoridad, es asesinato, la locura absoluta, dice Guillermo del Toro

A un mes de la muerte de Giovanni López en Jalisco, el cineasta mexicano Guillermo del Toro lamentó este jueves que no haya ni respuestas ni detenidos. Y pidió aclarar lo sucedido el pasado 4 de mayo, en Ixtlahuacán de los Membrillos, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió Del Toro en su cuenta oficial de Twitter.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Asimismo, el creador de cintas como El laberinto del fauno y La forma del agua, compartió en su tuit una publicación de la convocatoria a una marcha que tendrá lugar este jueves a las 17:00 horas en la zona Centro de Guadalajara.

Policías de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieron a Giovanni López la noche del 4 de mayo por presuntamente no portar cubrebocas en la vía pública, y al día siguiente se notificó que había muerto.

En un video difundido en internet se aprecia cómo un grupo de policías detienen a un hombre, que forcejea con los elementos de la Comisaría de Seguridad de Ixtlahuacán de los Membrillos. “Mira nada más por qué no trae el cubrebocas”, se escucha a una mujer en la grabación.

Mientras que el policía afirma que el detenido golpeó a los elementos. “Él estaba tranquilo y ustedes lo golpearon”, dijo un hombre que graba el video. Un policía identificado como “comandante” argumentó que se resistió al arresto y por ello fue detenido.

En redes sociales circuló el acta de defunción de Giovanni, quien tenía 30 años; la causa de su muerte fue trauma cráneo encefálico y la estimación de la hora del fallecimiento 22:00 horas con 20 minutos.

