Mueren tres mujeres con cáncer por falta de tratamientos

Mirna, Rosalinda y Lina perdieron la batalla contra el cáncer por falta de tratamiento y se convirtieron en víctimas de un sistema de adquisiciones gubernamentales y una política que las dejó en la indefensión tras la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

La Secretaría de Salud lo supo. Su nombre estaba escrito en una lista que les fue entregada el 6 de abril, conformada por 147 pacientes, la cual se ha elevado a 333 personas que requieren atención médica urgente, y de las cuales 73 deberían ser atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), pero hasta la fecha no han sido llamadas para continuar su tratamiento.

“Rosalinda es una de las que se nos adelantó, estaba muy mal, ya diagnosticada con metástasis y en el (Hospital) General no le dieron atención, fue al Incan, tampoco; recurrió a un hospital particular y ahí le dijeron ‘con todo esto que tú tienes, ve a un instituto’”.

“La ingresan por la presión que nosotros habíamos hecho por correos y redes, y sí le dan la atención, pero el día que ya estaba muy mal y lo requería, se lo negaron… porque no había el medicamento”, relata Leticia Guillermo, quien se vio obligada a darle voz al movimiento porque su suegra fue diagnosticada con esta enfermedad; junto con su esposo, se ha encargado de integrar las listas y darle seguimiento con las autoridades.

El 9 de junio, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaba un supuesto proyecto político para derrocarlo, Leticia acompañó a una treintena de mujeres a manifestarse en Palacio Nacional y en la Secretaría de Salud para denunciar que no han recibido un tratamiento, o que no ha sido gratuito. “Estamos buscando que den la atención gratuita y oportuna. López Obrador ha mencionado que la atención debe ser gratuita”, insistió.

Las mujeres, familiares y amigos que marcharon pertenecían a lo que era el Centro Oncológico Internacional, organización que dejó de percibir recursos gubernamentales para la atención de mujeres con cáncer. “El 7 de mayo tuvimos otra reunión en el Insabi; el Dr. Santaella se comprometió en enviar un oficio a cada hospital con la lista de las pacientes que habían sido seleccionadas, todos los oficios estaban hechos, los vi, los leí, los toqué”, añadió Leticia Guillermo.

“Hasta ahorita nadie nos ha sabido explicar por qué el Incan ha sido el único hospital en negarles la atención”, lamentó.

Sobre una próxima reunión, dijo que aún no hay fecha; les solicitaron una lista en la que se incluya si cuenta o no con su resumen médico y sus laminillas, lo que no todos tienen, por lo que tardarán en recibir atención en el sector público.