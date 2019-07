Muere un corredor en el Medio Maratón de la CDMX

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó que un corredor murió durante el Medio Maratón de la Ciudad de México de este domingo.

El corredor Andrés Casares Cortina, de 35 años de edad, murió a causa de un infarto cardio-respiratorio, de acuerdo con lo señalado por el instituto en un comunicado.

"El corredor no estaba inscrito en la carrera, por lo cual no existe número de registro; no obstante, recibió atención médica en el kilómetro 11, a la altura del Campo Militar Marte, para ser trasladado en la ambulancia número 5 de SUUMA al Hospital de la Cruz Roja de Polanco, donde falleció", indica el instituto.

Asimismo, tanto la dependencia como el Comité Organizador del evento lamentaron el sucedo y ofrecieron sus condolencias a familiares y amigos.