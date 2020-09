'Mudanza' de la SEP federal a Puebla, sin avances después de casi 2 años de Gobierno

No hay avances en la 'mudanza' de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal a Puebla, reconoció este lunes el gobernador de la entidad, Luis Miguel Barbosa.

El Ejecutivo estatal indicó que tendrá que reiniciarse la logística para que el traslado pueda ser una realidad, pues actualmente no se tienen ni terrenos definidos para la mudanza.

En rueda de prensa, el mandatario se refirió así al señalamiento hecho este fin de semana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que la descentralización del poder ejecutivo es uno de los principales pendientes que aún tiene su Gobierno.

"No hay ningún avance, no existen terrenos, no existe búsquedas de terrenos, todo tendrá que empezar; habrá logísticas de la Federación, pero nosotros no estamos enterados de un avance en este asunto", dijo Barbosa.

En agosto de 2019, el secretario de educación estatal, Melitón Lozano, aseguró que para este 2020 ya se habría llevado a cabo el traslado de las oficinas de la SEP a territorio poblano. En enero de este año el gobernador Miguel Barbosa dijo que la dependencia se instalaría en Huejotzingo, aunque ahora insistió en que no hay nada definido.

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, anunció a principios de este año que este 2020 operaría en Puebla una sede alterna de la dependencia federal con la participación de 100 servidores públicos como parte de su descentralización, lo cual tampoco ha sucedido.

Te recomendamos:

Adiós, CDMX; hola, Xalapa... Directivos de Conagua se mudan a Veracruz

Para 2020 la mitad de las secretarías estarán fuera de la CDMX: AMLO