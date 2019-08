Movimiento Ciudadano pide renuncia de Orta ante la SSC capitalina

Movimiento Ciudadano pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, remover al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, ante los casos de policías acusados de violación.

“El poder que ostenta Claudia Sheinbaum debe operar en beneficio de las víctimas y no de los victimarios, y no se trata de 'inventar culpables', como lo ha señalado, sino de asumir su responsabilidad y de seguir los protocolos y procedimientos de cada dependencia para no colocar en una situación de mayor riesgo a las víctimas”, reclamó.

En un pronunciamiento, el grupo político consideró ineficaz la labor de Jesús Orta, pues no hay esclarecimiento de ninguno de los tres casos de abuso sexual a mujeres cometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los últimos meses.

En especial por el caso de la joven de 17 años que fue presuntamente violada por cuatro policías en Azcapotzalco, sin que hasta el memento exista la “evidencia suficiente para presumir su probable participación en el delito”.

“Resulta inaceptable que los cuatro elementos acusados de violación por la joven de 17 años hayan seguido en funciones tras la grave acusación, tal como lo reveló el propio secretario”, añadió.

MC reclamó que, en los ocho meses de la administración, con Jesús Orta a la cabeza de la SSC, se tengan noticias sobre detenciones arbitrarias y agresiones por parte de uniformados, de irrupciones a casas habitación y abusos de poder, de un fallecimiento en el Metro por falta de protocolos y negligencia de los elementos, así como de amenazas a periodistas por parte del propio secretario.

Por lo anterior, aseguró que una acción contundente frente a las deficiencias en el combate a la inseguridad es la remoción del actual titular de la SSC.