Movimiento Ciudadano pide a Morena no entregar mercado de cannabis a trasnacionales

La bancada mayoritaria de Morena en el Senado, que encabeza Ricardo Monreal, busca favorecer el monopolio de trasnacionales en el marcado del cannabis y criminalizar a los campesinos, acusaron los miembros del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), que lidera Dante Delgado Rannauro.

Los senadores de MC criticaron, en rueda de prensa, el predictamen que impulsa Morena, cuya discusión en comisiones iniciará este miércoles, ya que busca entregar el mercado a las empresas extranjeras.

De acuerdo con el senador Juan Zepeda, el anteproyecto contempla un número de cinco integrantes por cada club con 20 plantas cada uno, lo cual limitaría el autocultivo y se dejaría el mercado a los grandes monopolios que en Estados Unidos ya han generado un control de esta industria.

La senadora Patricia Mercado puso énfasis en que el proyecto de dictamen mantiene el tema la trazabilidad y seguir las plantas en viveros, lo cual hace casi imposible que el pequeño productor y campesino entren a la industria.

Además, comentó, si en el dictamen se considera el uso sólo de semilla legal, sólo podrían usarse semillas importadas de Canadá y Estados Unidos, y no las semilla mexicana, la cual es ilegal.

Agregó que si bien hay una acción afirmativa que establece que el 40 por ciento de las licencias serán para pequeños campesinos durante cinco años, pero cómo van acceder a esas licencias si la barrera de entrada es tan alta.

“Llamamos a la mayoría que apuesta por los pobres en este país que apueste por los campesinos pobres que han sufrido la política prohibicionista para que realmente puedan entrar por la puerta grande de esta industria del cannabis", dijo.

Los legisladores de MC presentaron un decálogo para la regulación del cannabis con el objetivo de contribuir a recuperar la paz:

Descriminalización y despenalización; El derecho al libre desarrollo de la personalidad por encima de intereses mercantiles o falsos moralismos; Inclusión comercial del sector social y de los campesinos; No a las barreras de entrada; No a la trazabilidad; La regulación necesita un Estado fuerte y eficaz; Antimonopolio cannábico y no a la captura del mercado o del ente regulador; Amnistía; Federalismo cannábico y diversificación de políticas; Nunca descuidar la salud y la prevención.

“La posición de ellos (senadores de Morena) es tan conservadora y además a favor de las trasnacionales y no de los campesinos mexicanos a quienes quieren criminalizar por el uso de la semillas”, aseguró Delgado Rannauro.