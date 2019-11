Movimiento Ciudadano, ONG y ciudadanos iniciarán batalla legal contra 'fiscal carnal' en la CDMX

La batalla jurídica contra la imposición de Morena de una 'fiscal carnal' en la Ciudad de México apenas comienza, así lo anunciaron este jueves líderes de Movimiento Ciudadano (MC) en la Ciudad de México, junto con organizaciones civiles, diputados locales, estudiantes de derecho y ciudadanos.

Durante la segunda sesión de '#LaQuincena diálogos por la Ciudad' que en está ocasión abordó el tema de la 'Fiscal Carnala', se anunció que ya se está elaborando una estrategia jurídica para solicitarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ataque constitucionalmente la aprobación de una fiscal afín a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Detallaron que se están explorando otras vías jurídicas para impedir que por primera vez en el país exista una fiscal militante del partido en el gobierno (Morena), diputada local con licencia, y "cabeza de una Procuraduría que se encuentra en una grave crisis de impunidad y de alza de delitos del fuero común, cuyo nombre es Ernestina Godoy".

Royfid Torres, coordinador de la comisión operativa de MC en la capital del país, indicó que esto no es un asunto de colores o de ciertos sectores, si no un tema que nos debe unir a todos los 'chilangos', porque se trata de que todos puedan tener acceso a la justicia y combatir la enorme impunidad que hay en la ciudad, con una Fiscalía fuerte, independiente y autónoma, y no al servicio de la Jefa de Gobierno y sus intereses.

En este sentido, Movimiento Ciudadano recalcó que existen otras vías jurídicas, quizá poco convencionales, como el amparo por interpolación competencial contra actos de entidades que vulneren la competencia federal, y también la acción de inconstitucionalidad para derechos políticos, que MC puede ejercer como instituto político.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, secretario general de MC, advirtió que estamos ante una tremenda regresión autoritaria en el diseño de nuestras instituciones que, de no frenarse, podría tener un grave impacto en la vida de todos los que habitamos la ciudad.

“No se trata de si nos cae bien Godoy o no, lo que tenemos que entender es que son los diseños institucionales los que modifican estructuralmente las capacidades que tiene el Estado para combatir la impunidad”, apuntó.