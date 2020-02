Movimiento Ciudadano impulsa en Senado crear fiscalía especializada en feminicidios

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer este jueves que presentará una iniciativa para crear fiscalías especializadas en feminicidios tanto en la Fiscalía General de la República (FGR), como en las entidades federativas.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Federalismo de la Cámara alta, si bien la FGR tiene la facultad de atracción, el feminicidio es un delito de competencia sólo local.

“Buscamos crear las fiscalías especializadas en feminicidios; no hay excusas, no hay tecnicismos legales, no hay argumentos como para decir que como es un delito local, y no puede hacer nada el gobierno federal.

“Sí hay vías y mecanismos para no quedarnos cruzados de brazos, para que la FGR y todas las fiscalías locales tengan fiscalías especializadas, no sólo en feminicidios, también en niños, niñas, adolescentes y violencia de género, violencia contra la mujer”, dijo en rueda de prensa.