Morena ya debe ser un partido y no un movimiento: senador

Con la renuncia al 75 por ciento de su financiamiento público para este año y, sobre todo, con la falta de voluntad de transformarse de un movimiento a un partido de alta competencia electoral, Morena pone en riesgo su participación en la elecciones intermedias del 2021.

El senador morenista Alejandro Armenta considera, en entrevista con El Financiero, que Morena, para obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego en 2021, necesita transformarse.

“Morena necesita pasar de ser un movimiento a un partido de alta competencia electoral en una etapa histórica de alta competencia electoral, donde los procesos electorales requieren alta precisión operativa sección por sección, municipio por municipio, distrito por distrito. Sólo así podemos ser competitivos”, advierte.

Considera que con la reducción del 75 por ciento de los recursos públicos, Morena pone un ejemplo contundente e histórico de austeridad, pero el resultado de si esa decisión fue correcta operativamente, se verá hasta después de 2021.

-¿Qué se necesita para institucionalizar al partido? -se le cuestiona.

-Vida orgánica, no vida individual; estructura orgánica, representación. Morena tiene que funcionar orgánicamente en las secciones del país, en los municipios del país, en los distritos del país, en los estados del país, en las suscripciones del país -sostiene.

-¿Se pone en riesgo la elección de 2021 con el hecho de que se hayan renunciado a estos recursos?

-Si logramos sustituir la parte orgánica que hoy no tenemos, funcional, estructural, los brazos operativos seccionales con pocos recursos, se puede hacer, pero, por un lado, no va a haber recursos y, por otro lado, no hay voluntad, ni siquiera pareciera desdoblar vida institucional, entonces sí pones (al partido) en riesgo -advierte.