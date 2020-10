Morena vive su mejor momento y lo vamos a ratificar en 2021, dice Mario Delgado tras ganar dirigencia

El diputado de Morena, Mario Delgado, dijo este viernes que el partido vive su mejor momento y lo van a demostrar ganando en las elecciones intermedias de 2021.

"En el 2021 tenemos por delante el desafío electoral más grande de la historia de México, no podemos hacerle el favor a la derecha de estar divididos o abstraídos por conflictos internos, desde hoy eso debe quedar en el pasado", dijo Delgado en un video en vivo transmitido en sus redes sociales.

Tras el anuncio de su victoria para dirigir la presidencia del partido dijo que mientras esté al frente de Morena cumplirá con sus compromisos de actuar con responsabilidad, respetar los principios del partido de no mentir, no robar y no traicionar.

"Morena tiene el enorme tarea de seguir llevando a las instituciones la demanda de la sociedad civil y demostrar que somos diferentes a los partidos de siempre. Necesitamos postular a los mejores hombres y mujeres para representar al pueblo en los más de 20 mil cargos que serán diputados el próximo año en todo el país", indicó.

Dijo que una vez que concluya su cuarentena por COVID-19, va a emprender una gira nacional para forma comités de defensa de la Cuarta Transformación, coordinar las encuestas abiertas para elegir a los representantes estatales de los comités donde habrá elecciones a gubernatura.

Dijo también que va a buscar a Porfirio Muñoz Ledo para que le ayude a encabezar estos trabajos y sea parte del Consejo Consultivo.

"Porfirio tú y yo hemos trabajado juntos y fuimos muy eficaces en la cámara para que avanzar a la agenda de la cuarta transformación, vamos a seguir haciéndolo", dijo.

Delgado Carrillo ganó la dirigencia nacional de Morena al obtener la mayor puntuación en la encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Delgado ganó con un resultado de 58.6 por ciento contra 41.4 por ciento de Porfirio Muñoz Ledo.

La tercera encuesta se realizó debido a que en la segunda se registró un 'empate técnico' entre los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

Esta nueva encuesta fue realizada por tres empresas encuestadoras: Parametría, Covarrubias y Asociados Demotecnia 2.0. La muestra fue por un total de 4 mil 729 entrevistas efectivas a militantes y simpatizantes de Morena. Esta tiene un margen de error de 2.3.

“Los resultados de las tres bases de datos integradas permiten dar un ganador a la presidencia del partido Morena. Los intervalos de confianza no se traslapan entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo”, señaló el INE.

La semana pasada, el exaspirante a la dirigencia nacional de Morena, Gibrán Ramírez Reyes, anunció el respaldo de su proyecto a las candidatura de Delgado Carrillo.

