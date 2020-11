Aprueban en lo general el Presupuesto de 2021 sin cambios sustanciales

Tras una sesión de siete horas que se dio en medio de una “guerra” de mantas y pancartas con señalamientos entre bancadas partidistas por recortes y el “jaloneo” del gasto federalizado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 297 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

Luego de la aprobación en lo general y en lo particular de los artículos y Anexos no reservados, el Pleno decretó un receso y la sesión se reanudará a las 11:00 horas de este miércoles para continuar con la discusión en lo particular del dictamen de los artículos reservados.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González, señaló que el gasto neto total previsto en el PEF 2021 equivale a 6.295 billones de pesos, lo que representa una disminución real del 0.3 por ciento respecto al Presupuesto aprobado para este 2020.

“Esta reducción es reflejo de las dificultades económicas que vivimos todos, pero también de los grandes esfuerzos que se encuentra realizando el Estado mexicano por hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, de tal manera, el porcentaje de reducción al presupuesto es mucho menor a la caída en la actividad económica”, argumentó.

Expuso que el dictamen mantiene los tres pilares del gasto público contenidos en la propuesta presidencial: 1) ampliar y fortalecer el sistema de salud, particularmente la atención de los grupos vulnerables, 2) promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica, y 3) reformar la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país.

Añadió que en el dictamen se reasignaron 2 mil 184 millones de pesos que provienen de recortes al presupuesto del Poder Judicial, que se le reducen mil 130 millones de pesos; del INE con una disminución de 870 millones de pesos; de la SEP con una reducción presupuestal de 200 millones de pesos; del Tribunal Electoral con una baja de 195 millones de pesos; del Congreso con una baja en su presupuesto de 100 millones de pesos, y de la Fiscalía General con 71 millones de pesos.

La mayoría de los recursos reasignados (mil 754 millones 351.2 mil pesos) se destinarán a los programas de Pensión para las Personas Adultas Mayores y Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente.

En materia de gasto federalizado, el PEF 2021 propone un total de 1.867 billones de pesos que incluye las Participaciones, Aportaciones federales y otros conceptos, monto que implica una reducción de 5.5 por ciento en términos reales o 108 mil 500 millones de pesos menos respecto del gasto federalizado aprobado para este año.

Durante la sesión de este martes, las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD subieron a tribuna a fijar sus posicionamientos haciendo gala de mantas y pancartas con reclamos por los recortes presupuestales a estados; a los sectores de salud, educación y seguridad, así como por los recursos escasos para reactivar la economía.

“Los recortes de Morena”, se leyó en una lona que mostró el PAN en tribuna; “Presupuesto de AMLO: agresión a estados y municipios”, decía una manta del PRD, y “Sí a las vacunas contra el COVID” y “Recursos para salud, YA”, coincidieron en sus pancartas los diputados de Movimiento Ciudadano y PRI.

En respuesta, Morena “desfiló” por el salón de Pleno con cuatro largas mantas con dedicatoria a los partidos de oposición que tuvieron el poder en sexenios anteriores: “Se acabaron los PRIvilegios”, “La peor PANdemia es la derecha fascista” y “Huachicoleros presupuestales”, fueron algunas de las consignas de los morenistas.

Este miércoles continuará el debate y la votación en lo particular del dictamen.

Te recomendamos:

PRI y PRD concretan alianza para ir juntos en la elección de gobernador de Guerrero

Paquete económico es decepcionante; Gobierno no debe ‘satanizar’ el gasto: expertos

Posicionamientos de partidos

Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Presupuesto y diputado del PRI, sostuvo que “este Presupuesto no está a la altura de la pandemia que estamos viviendo. Por tercer año consecutivo van a desaprovechar la oportunidad de utilizar el Presupuesto como herramienta de política económica. Las políticas públicas si no tienen presupuesto son pura demagogia”.

Añadió que “este Presupuesto no va a generar crecimiento económico, ni recuperar los empleos perdidos, van a decir que hay recursos suficientes para la salud, pero en ningún lado del Presupuesto se pueden identificar los recursos para la vacuna, le quitaron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud que no se ven reflejados en ningún lado para atender la pandemia”.

Ricardo Villarreal, diputado del PAN, apuntó que, de los 6.295 billones de pesos del Presupuesto aprobado, la mayoría de Morena, PES y PT solo modificaron 1 de cada 3.333 pesos.

“Estamos viviendo una de las peores crisis que este país tenga memoria, una crisis institucional, de salud, económica y de seguridad. Una crisis institucional porque tenemos un presidente de la República que no respeta a las instituciones, que sistemáticamente golpea y les quita el presupuesto a los organismos autónomos como el INE, IFAI, CNDH, CRE, CENACE y muchos más”, refirió.

En respuesta al PRI y PAN, el diputado de Morena, Pablo Gómez, cuestionó a la oposición sobre las partidas atomizadas en los presupuestos de sexenios anteriores “que eran para los moches y que metían aquí en el Presupuesto dineritos para todos y luego cobraban. Viene aquí a la tribuna un diputable a decirnos que esto y que el otro no, le recuerdo una cosa: lo que se robaban del presupuesto la oposición de derecha del PRI y del PAN a la vista de todo mundo, durante años, durante décadas de raterías, se acabó, señores ni un centavo. Hundanse en su amargura, pero no habrá más moches”.

Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que “hoy se impone una sola perspectiva desde el centro carente de una visión nacional. Los cambios en el dictamen representan solo 0.038 por ciento del Presupuesto, este es el tercer presupuesto de esta administración que se aprueba tal como lo envía el Ejecutivo federal”.

Enfatizó que “es un Presupuesto centralista que desaira el pacto federal, este dictamen no distribuye recursos a estados para hacer frente a la pandemia a pesar de que son los que cargan con el costo del combate a pandemia. Esta propuesta no constituye una alternativa para la reactivación económica”.

Fabiola Loya, diputada de Movimiento Ciudadano, acusó que “este Presupuesto no reconoce la grave crisis sanitaria del país, es un Presupuesto empecinado con la visión de un solo hombre con caprichos sin ninguna rentabilidad. Este Presupuesto hace oídos sordos por tercera vez a las voces vertidas en el Parlamento Abierto, por la sociedad civil y gobernadores. No se movió una sola coma para atender demandas”.

Antonio Ortega, diputado del PRD, matizó que “el Presupuesto deja de lado los reclamos y problemas estructurales, lo que tenemos no es una estrategia y crecimiento, sino un discurso con claros propósitos electorales. Hay un neopresidencialismo y no ha habido reorientación del modelo económico. Este es un Presupuesto que reparte dinero en proyectos egocéntricos”.

En tanto, la participación de la diputada de Morena, Dolores Padierna, se diferenció del resto de sus correligionarios porque ocupó la tribuna por casi una hora para exponer su respaldo a la propuesta del gasto del presidente y porque dio respuesta a varias preguntas de diputados de Morena que rechazan que en 2021 vaya a haber recortes al gasto federalizado.

“Vienen a la Federación a estirar la mano sin hacer ningún esfuerzo de eficiencia administrativa, y quieren que la eficiencia administrativa que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador que a pesar de la crisis económica los ingresos tributarios no muestran una caída estrepitosa”, sostuvo.

Con información de Eduardo Ortega.