Morena se aleja del ‘lopezobradorismo’, espero no se acerque al perredismo: Germán Martínez

La contienda por la dirigencia en Morena generó una división que aleja al partido del ‘lopezobradorismo’ y no acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador en la tarea de gobernar al país, consideró este jueves el senador Germán Martínez.

Martínez dijo en La Nota Dura, de El Financiero Bloomberg, que se requiere de unidad dentro de Morena, ya que un partido que no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar a los ciudadanos.

“Morena se está alejando del presidente, y hace mal. El presidente dijo (que la contienda por la dirigencia) se decidiera mediante una encuesta y no le están haciendo caso. Morena se aleja del ‘lopezobradorismo’, espero que no se acerque al perredismo”, dijo Germán Martínez.

“Morena es fuerte cuando acompaña al presidente y en ese sentido, cuando obedece al presidente. Ojalá haya unidad, generosidad, y que se resuelva eso. Partido que no se gobierna ni a sí mismo no tiene autoridad moral para gobernar a los ciudadanos”, agregó.

Seguridad, la ‘tarea’ que mide a la 4T

En materia de seguridad, Germán Martínez consideró que se trata de la materia que definirá el éxito de la cuarta transformación.

“Es un pendiente que no podemos dejar. Ya no le vamos a poder dar buenas cuentas a Raúl Hernández, guía en Michoacán de Ocampo, ni a Homero Gómez, activista de la mariposa monarca, ni a los niños de las maquinitas de Uruapan, a ellos ya no. Son fracasos que debemos asumir con autocrítica”, dijo.

“Necesitamos agudizar la inteligencia, la coordinación entre los estados y no tomar esto como una tarea más. Por esta tarea va a ser medida la cuarta transformación”, añadió.

Añadió que México debe hacer esfuerzos por la reconciliación y combatir la pobreza, en donde la violencia tiene su origen.

La migración es una bendición

Con respecto a la migración, Germán Martínez dijo que se debe convocar a una cumbre internacional para tratar el tema y encabezar el diálogo, asegurando que la migración es una bendición.

“No me gusta el tema de la migración de la manera tan fuerte como lo estamos planteando. La migración es una bendición. Hay 4 millones de michoacanos en Michoacán, y 4 millones de michoacanos en Estados Unidos”, dijo.

“Debemos convocar a una cumbre mundial sobre migración. Ahí Marcelo Ebrard puede encabezar un diálogo internacional. Tenemos la autoridad ´para hacerlo”, añadió el senador.