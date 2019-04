Diputado de Morena propone revocar concesiones y cancelar cobro de segundo piso del Periférico y Supervía

El diputado local de Morena, Efraín Morales Sánchez, propuso en el Congreso de la Ciudad de México permitir acceso gratuito a vialidades que cobran peaje por su uso, además de la revocación de concesión a las empresas, con el fin de garantizar el libre tránsito de los vehículos que circulan en la capital del país.

“Es excluyente, desigual, elitista, clientelar y de negocios; como los cobros de los segundos pisos, que desde que entraron en función han operado con precios altos y favoreciendo a particulares, principalmente las empresas concesionadas que realizan los cobros del peaje”, dijo el legislador tras agregar que en la CDMX el derecho al espacio público y a las vialidades ha sido violentado al concesionarse.

La propuesta que presentó el legislador plantea reformar los artículos 7, fracción II; 9, fracciones XX, XXI, CIII, CIV; 12, fracción XXX; 84; y 182, además de derogar el artículo 199, todos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Movilidad Sustentable.

Morales Sánchez indicó que, en todos los casos, las obras se realizaron bajo concesiones con vigencia de 30 años a partir de la fecha de inicio de operación; no obstante, dijo que ese tiempo puede ser prorrogado en caso de que la empresa no haya recuperado su inversión total o si existen interrupciones en la operación de la vía por causas no imputables a la compañía.

Morales Sánchez insistió en que se debe de garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, de manera gratuita a usuarios de automóvil particular sin que exista peaje alguno en las vialidades que se encuentren dentro de la capital.