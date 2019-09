Morena no busca influir en elección de magistrados electorales: Monreal

Morena no pretende adelantar e influir en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseveró este martes Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Los senadores morenistas Germán Martínez, Cruz Pérez Cuéllar y Rubén Rocha presentaron la semana pasada una iniciativa para adelantar la elección de cuatro magistrados del Tribunal Electoral y puedan ser nombrados durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, Monreal fue cuestionado sobre si los legisladores morenistas pretender influir en el nombramiento de los magistrados.

“Nosotros no estamos de acuerdo con repartos groseros que en el pasado operaron. No somos lo mismo. Si en el pasado operaron, nosotros ahora no hemos hecho nada de eso y en todo caso, primero tiene que pasar por el grupo parlamentario la discusión, y luego en el Pleno”, recalcó.

De acuerdo con el político zacatecano, la ampliación del mandato de los magistrados electorales fue “exactamente lo mismo” que la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.

“¿Cuál es la diferencia, pues, de la Ley Bonilla a esto? Exactamente es lo mismo. Los ministros de la Corte que votaron seis-cinco, le otorgaron la validez a un acto del legislativo. En el caso del Senado es exactamente igual, y el Senado amplió, hubo una acción. Ustedes lo saben, deben saberlo varios que lo cubrieron; es más, hubo hasta panistas que no estuvieron de acuerdo", detalló.

“¿Y saben quién interpuso la acción de inconstitucionalidad? El PRD y Morena. ¿Y quién era el presidente de Morena? ¿Y quién votó en contra de la acción de inconstitucionalidad? Seis vinculados al equipo del que estaba. Y los cinco que votaron en contra, ¿quiénes eran? (Arturo) Zaldívar y (José Ramón) Cossío, entre otros, y que por un tecnicismo jurídico otorgaron validez a un acto legislativo”, dijo.