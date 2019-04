Morena le hizo el trabajo sucio al presidente en votación de ternas de la CRE: Damián Zepeda

Morena le hizo el trabajo sucio al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la votación de las ternas para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) este miércoles en el Senado, opinó Damián Zepeda, senador panista.

"Hoy fue un día triste porque Morena le hizo el trabajo sucio al presidente. Cambiaron el orden del día por debajo de la mesa, (en) la gaceta de repente apareció (que se realizaría la votación), es una burla", dijo en entrevista para La Nota Dura.

"No querían votar el tema que estábamos proponiendo de una impugnación, una controversia constitucional, y el colmo fue falsificar firmas", dijo en referencia a la firma de la senadora de Encuentro Social, Sasil de León, en el documento enviado por la Junta de Coordinación Política a la Mesa Directiva para solicitar incluir la votación de los candidatos de la CRE en el orden del día.

La propia Sasil de León señaló durante la sesión que sí había firmado el documento y que no aceptaba que se pusiera en duda su actuar como legisladora.

"No permito que se ponga en duda mi responsabilidad y mi actuar como senadora de la República. Paren ya esa campaña de difamación y que me comprueben que yo no firmé ese documento", señaló la senadora.

Al respecto, Zepeda agregó en el programa de El Financiero Bloomberg TV que le da pena escuchar a la senadora.

"Me da pena escuchar a la senadora o acepta que autorizó que alguien firmara en su nombre o que no es su firma, no es la firma, no importa lo que diga ella", abundó.

El Pleno del Senado de la República rechazó nuevamente este miércoles las ternas para comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En votación por cédula, ninguno de los candidatos alcanzó el número de votos suficiente para ser elegidos en el cargo.

Esta es la segunda ocasión en que las cuatros ternas, propuestas por Andrés Manuel López Obrador, son rechazadas. De este modo, el presidente de la República deberá designar directamente a los comisionados para llenar las sillas pendientes en el regulador.

El martes, la Comisión de Energía del Senado, con mayoría de Morena, aprobó la elegibilidad de los 12 candidatos pese a las protestas de la oposición.