Morena investigará compra que Yeidckol Polevnsky hizo de la casona

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena investigará la compra de la casona de la calle Chihuahua número 216 realizada durante la gestión de Yeidckol Polevnsky al socio de Manuel Bartlett, aseguró el dirigente nacional de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El diputado federal con licencia dijo a El Financiero, que los integrantes del CEN de Morena sostendrán una primera reunión este martes para realizar una revisión no sólo de la compra de este inmueble, sino además todo lo relacionado con la adquisición de otros inmuebles.

De acuerdo con una investigación realizada por el periodista Carlos Loret de Mola, la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y luego su sede como presidente electo era propiedad de una empresa de Jesús Hernández Torres, colaborador cercano de Bartlett y socio de su hijo; el inmueble fue comprado por Morena para establecer el museo de la Cuarta Transformación.

“Eso no se hizo en el periodo que me ha tocado a mí (dirigir a Morena). Pero toda la adquisición de inmuebles se va a transparentar. No tenemos absolutamente nada que esconder. Todo se va a dar a conocer de manera abierta”, aseguró.

No obstante, consideró que de acuerdo con lo publicado por Loret de Mola, “no se ha señalado absolutamente ningún desvío. El video no muestra alguna malversación de fondos o de recursos públicos hacia la adquisición de una casa. Pero todo lo vamos a revisar en la reunión oficial del Comité Ejecutivo”.

Yeidckol Polevnsky, antecesora de Ramírez Cuéllar en la dirigencia de Morena, aseguró que la compra de la casona es “legal” y aclaró que cuando se firmó el contrato desconocía quiénes eran sus dueños.

En marzo, Polevnsky dio a conocer que Morena había adquirido la casona de la colonia Roma, zona donde se estima que el costo promedio del metro cuadrado de terreno es de 51 mil 400 pesos. Si se considera que la casa cuenta con 603 metros cuadrados de construcción y 450 metros de terrero, tendría un valor estimado de 54 millones de pesos.