Morena hace un uso faccioso de la justicia donde no hay delito: Francisco García Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo este martes a través de Twitter que Morena hace un uso faccioso de la justicia donde no hay delito.

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", indicó en la red social.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este martes el desafuero de García Cabeza de Vaca.

El mandatario estatal es acusado por la FGR de la posible comisión de los siguientes delitos: delincuencia organizada; operación con recursos de procedencia ilícita; y defraudación fiscal equiparada.

La petición de desafuero fue enviada a Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la FGR.

Por su parte, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) indicaron en su cuenta de Twitter que "las acusaciones contra el Gobernador @fgcabezadevaca se tratan de una clara persecución política contra un opositor".

"Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral", detallaron.

Las acusaciones contra el Gobernador @fgcabezadevaca se tratan de una clara persecución política contra un opositor.



Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar.



El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) February 24, 2021

Agregaron que los señalamientos contra García Cabeza de Vaca pretenden distraer de las escandalosas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"El régimen castiga a opositores pero brinda impunidad a los suyos", finalizaron.

Te recomendamos:

Fiscalía solicita desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas