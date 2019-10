Morena en el Senado propondrá que Cancillería se pronuncie ante dichos de Trump

La bancada mayoritaria de Morena en el Senado presentará este jueves ante el Pleno una propuesta para que México presente una nota diplomática por la revelación de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó dispararle en las piernas a los migrantes.

Este martes, el diario The New York Times reveló un fragmento del libro Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration, en donde fuentes de la Casa Blanca revelaron que, en una reunión con el presidente Trump en marzo, el mandatario sugirió dispararle a los migrantes en las piernas.

De acuerdo con el senador Salomón Jara, México no puede ignorar las constantes declaraciones y ocurrencias del presidente Trum contra nuestro país, las cuales dañan las relaciones entre ambas naciones.

El legislador de Oaxaca, en rueda de prensa, aseveró que los comentarios son indignantes, absurdos y contrarios al marco jurídico internacional y a una relación de respeto y colaboración entre ambos países.​

“Mañana (este jueves) presentaré ante el Pleno una propuesta de nota diplomática por los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Necesitamos conocer urgentemente la postura del gobierno norteamericano con relación a lo publicado por el periódico New York Times, que da cuenta de un supuesto planteamiento de Trump, de disparar a las piernas a los migrantes ilegales a fin de detenerlos en la frontera”, dijo.

Jara destacó que, de confirmarse los dichos, el partido Morena en el Senado condenaría automáticamente tales comentarios y solicitaría a la Cancillería mexicana una nota diplomática en la que se establezca que dichas declaraciones, con sentido agresivo y grosero, afectan las relaciones de manera irreparable.

​“En toda relación política hay momentos en que se deben fijar límites claros. El respeto y la buena voluntad no deben confundirse con tolerancia o debilidad”, agregó.​

Planteó que en el proceso iniciado por el Congreso de Estados Unidos contra Trump debería considerar este tipo de conductas que afectan las relaciones con otras naciones y comprometen los intereses de la Unión Americana.​

El legislador morenista aseveró que la relación bilateral no puede ni debe depender de las ocurrencias del mandatario norteamericano.