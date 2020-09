Morena desconoce y califica de 'inviable' propuesta del PT de eliminar las Afores

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, desconoció y calificó como inviable la iniciativa de su aliado el PT de eliminar las Afores y que sea el Estado quien administre los fondos de retiro.

“No la conozco a fondo”, pero “yo no creo que sea la salida en este momento lo que propone el PT, generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas. Yo creo que tenemos que seguirle buscando y que el sector productivo contribuya a un sistema de pensiones más justo en nuestro país”, aclaró Delgado.

Sostuvo que, además de que el gobierno ya hizo una propuesta, esta iniciativa es “inviable”, porque “asumir nacionalizar las Afores, lo que harías es trasladar el costo de las pensiones, el 100 por ciento de ese costo, al sector público, lo cual generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas”, insistió.

“Yo creo que debe seguirse compartiendo el costo de los pensionados con el sector productivo”, subrayó y explicó que “una cosa que debe también garantizarse es que disminuya el costo de la administración de las Afores. Lo que se le cobra a los trabajadores por parte de las Afores tiene que disminuir y ahí lo prometió el Presidente de la República a niveles internacionales, a .06 por ciento”, indicó.

Expuso que “las Afores han ganado muchas utilidades a costa de los trabajadores ye van a tener pensiones absolutamente insuficientes”.

“El sistema de pensiones es insuficiente en nuestro país y realmente no genera pensionados, sino adultos mayores sin la posibilidad de tener una pensión digna; en lugar de pensionados, genera adultos mayores desamparados, esa es la realidad, porque es un sistema que no está diseñado para países como el nuestro, donde hay un muy bajo nivel salarial y no hay posibilidad de ahorro, es el defecto que tiene este sistema. Quienes instrumentaron este sistema, por ahí de mediados de los noventa, fue el error que cometieron”, estimó.

“Y para corregirlo hay dos vías ahora que ha impulsado el Gobierno: primero, la contribución patronal va a incrementarse, de aproximadamente un 5 por ciento se va casi a un 15 por ciento; pero lo más importante que ha habido aumentos ya reales en el salario. Entonces, si aumenta el salario, el monto de la pensión tendrá que aumentar”, indicó.

Y además -recordó- “el gobierno ya estableció un sistema no contributivo de pensiones, que esto es la pensión de adulto mayor, o sea la pensión de adulto mayor es universal, es un derecho constitucional ahora y les llega a todos los autos mayores".

