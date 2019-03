Morena busca poner candado a transnacionales en materia de mariguana

La Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que impulsa la bancada de Morena en el Senado, impedirá que las transnacionales tabacaleras o de alcohol se apoderen del mercado de la mariguana como ha ocurrido en otros países, reveló la senadora Jesusa Rodríguez.

En el marco del “Foro Marihuana México”, que se realizó en el Senado, la legisladora de Morena aseveró que la iniciativa que presentó la senadora con licencia Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, “es muy buena pero le faltan ciertos detalles que son en los que se están trabajando”.

“Hemos puesto nuestras observaciones a la ley, se está haciendo el dictamen, porque la ley se fraguó en noviembre con cierta premura, y yo creo que es una ley que merece tomarse el tiempo necesario, pero no tanto, también ya urge que se regule”, refirió.

Explicó que se requiere que la ley tenga una perspectiva de justicia social, porque, de lo contrario, sería un gran error dejar su comercio en manos de transnacionales tabacaleras o de alcohol, con el objetivo de sacar a campesinos de la pobreza.

Para la senadora Rodríguez, es necesario que “la ley plasme esta necesidad y que les impida a las transnacionales que son voraces y que compran conciencias, que les impida la ley poder hacer esto, porque ahora hay senadores que no nos compra nadie nuestra conciencia. Por eso creemos que esta ley se puede hacer bien y puede impedir no sólo que las transnacionales se adueñen, sino hacer una ley con justicia social y que redunde en beneficio de nuestro pueblo”, explicó.

La morenista consideró que es necesario superar el debate entre lo que son drogas y lo que son plantas benéficas para la humanidad.

“La mariguana no es una droga, como no lo es el peyote, como no lo son los hongos, son plantas sagradas, hay que respetarlas y hay que regresarles su lugar.

“La mariguana es una planta extraordinaria, que tiene beneficios increíbles, que ha sido satanizada para ser abusada comercialmente. Si fuera una droga tendríamos muchos muertos por el consumo, y tenemos muertos por el abuso comercial que se ha hecho ilegal”, dijo.