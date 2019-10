Morena busca llevar prohibición de condonación de impuestos al Pleno del Senado la próxima semana: Monreal

Las reformas constitucionales en materia de prohibición de condonación de impuestos, así como la revocación de mandato y consulta popular, serán discutidas en el Pleno del Senado la próxima semana, adelantó este miércoles Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

Señaló que la minuta de reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos será aprobada la próxima semana.

“Nosotros en la mayoría del grupo parlamentario vamos a conceder el voto en favor de esta reforma y estoy intentando, junto con los otros grupos parlamentarios, que nos acompañen, porque a todos nos conviene esto", dijo.

La iniciativa es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados.

La discusión y posible aprobación se da en el marco de la investigación publicada el martes por Fundar, que reveló que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 'borró', entre condonaciones y cancelaciones de impuestos, un monto de 846 mil 743 millones de pesos entre 2007 y 2015.

En el periodo de referencia, el SAT registró a 7 mil 885 contribuyentes beneficiarios de condonación de impuestos, mientras que se otorgó la cancelación a 9 mil 132 contribuyentes.

Haydée Pérez, directora ejecutiva de Fundar, indicó el martes que la información entregada por el SAT comprende del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, es decir, parte del sexenio de Calderón y la mitad del sexenio de Peña Nieto.

Revocación de mandato también va al Pleno... si se logra consenso

Será el próximo jueves cuando la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el morenista Óscar Eduardo Ramírez, sesionará para buscar aprobar la minuta de revocación de mandato y consulta popular, dijo el legislador.

“La revocación de mandato va a avanzar. Estamos moviendo la fecha y podemos construirla. No hay seguridad, pero aún cuando no la hay ,de construir la mayoría calificada, la idea es llevarlo al Pleno (la semana próxima), para que no se congele y para que cada uno exprese su posición", señaló.

Dio a conocer que se tienen programadas reuniones con los coordinadores parlamentarios de las fracciones de oposición (PAN, PRI, MC y PRD), a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes.

“Repito, no hay seguridad de lograr la mayoría calificada. Si no se logra, entonces sí se rechazara”, subrayó.

Por otra parte, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un dictamen que deroga la figura de arraigo de la Carta Magna, la cual se someterá a votación del Pleno la próxima semana.

“Tenemos revocación de mandato, tenemos consulta popular, tenemos la eliminación del arraigo y tenemos también la modificación al 28 Constitucional para prohibir de manera tajante la condonación de impuestos por cualquier autoridad. Eso esperamos la semana que entra sacar. Las cuatro son reformas constitucionales”, aseveró el senador Monreal.