Morena acuerda un Congreso Nacional del partido en enero; Polevnsky lo descalifica

En sesión este sábado del Consejo Nacional de Morena se decidió por mayoría de votos convocar a un Congreso Nacional partidista a celebrarse el 26 de enero de 2020.

No obstante, en asamblea informativa, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista, Yeidckol Polevnsky, sostuvo que dicho consejo no tiene validez porque no cuenta con las firmas correspondientes.

Las presidentas del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y del CEN del partido, Polevnsky, mantuvieron una confrontación, y esta última atribuyó el conflicto interno y el avance nulo en el cumplimiento de los mandatos del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral (INE) a que “hay un gran desconocimiento de los estatutos del partido”.

La lideresa morenista señaló que militantes y dirigentes del partido deben conocer los Estatutos de Morena, que además no son tan extensos, y el Comité Ejecutivo Nacional cuenta con ejemplares "que se les pueden regalar para que los conozcan".

En el deportivo Plan Sexenal de la capital mexicana se efectuó la sesión del Consejo Nacional convocada por su presidenta Luján Uranga, en donde se tomaron los acuerdos que desconoció Yeidckol Polevnsky.

En la sesión del consejo se acordó que en el Congreso Nacional del 26 de enero de 2020 se reformarían los estatutos, con la idea de incorporar los mecanismos de elección de dirigencias basados en encuestas, a sugerencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La reunión del Plan Sexenal se celebró de manera privada; sin embargo, algunos de los asistentes señalaron que las discusiones giraron en torno a una serie de críticas contra Polevnsky y descalificaciones a las acciones que, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, ha impulsado.