Morelos, sin recursos del CONAVIM pese a que hay alerta de género en 8 municipios

Morelos fue la única entidad de un total de 18 estados que no recibirá el subsidio que otorga la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), esto pese a que desde el 10 de agosto de 2015 se declaró la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de la entidad.

Con base en documentos en poder de El Financiero, sólo 18 entidades alcanzaron dichos recursos. Entre ellos se encuentra Campeche, en donde la alerta de género fue declarada en noviembre de 2018 también en ocho municipios de esta entidad.

De hecho, en estados con solo cinco localidades con declaratoria de Alerta de Violencia de Género como Nuevo León y Sinaloa recibieron más de dos millones de pesos de este programa.

Con base en anteriores declaraciones del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, dichos recursos serían destinados específicamente a las medidas de prevención, justicia y reparación en torno a la violencia hacia las mujeres y así atender oportunamente las recomendaciones de la alerta.

De hecho, la elaboración del proyecto corrió a cargo de Ojeda Cárdenas, quien debió presentar en junio formalmente el expediente para acceder a dicho fondo, que a decir de fuentes consultadas por El Financiero, no cumplió con los requisitos necesarios para alcanzar el mismo.

El subsidio federal que se otorga por parte de la Conavim serviría para fortalecer la activación del Protocolo Alba, orientado a la búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes entre otras acciones.

En lo que va del año, en Morelos se tiene el registro de 22 feminicidios.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, aseguró, que existe un trabajo coordinado para atender la alerta de género, e insistió que se llevan a cabo acciones en toda la entidad, principalmente en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Xochitepec, Temixco, Puente de Ixtla y Jiutepec, demarcaciones con la alerta.

“Tenemos que acabar con todo el tema de violencia en contra de la mujer en Morelos, los feminicidios, esto se tiene que acabar definitivamente, es prioridad que nos marcó el gobernador Cuauhtémoc Blanco y todos lo tenemos que ejecutar de esa forma”, aseveró.

La Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH), por otro lado, señaló que la atención puntual de las acciones de emergencia de la alerta recae en el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien debió meter en tiempo y forma la solicitud ante Conavim.

“Directamente (la responsabilidad) cae en el Estado, el secretario de Gobierno tiene que vigilar que todas las dependencias que les toca asumir una carga deberán atenderlo (…) desde diciembre se comprometió a que en la primer quincena de enero se llevaría a cabo una reunión para que estuvieran todas las organizaciones, estamos en julio y hasta el momento no ha sido convocada”, reiteró.

Al respecto, la activista Juliana Quintanilla comentó que no existió voluntad política de parte del secretario de Gobierno para atender la alerta, pues no recibió puntualmente a las organizaciones que contribuirían para la elaboración de los proyectos.

“Sí hay una actitud negligente para atender las acciones de emergencia, es entendible que no participen en la asignación de recursos a nivel federal si no hay una vigilancia puntual que se esté aplicando, mucho menos para la presentación de proyectos”, añadió.

La activista añadió que, si bien, el Instituto de la Mujer ya no se encarga de operar esos recursos, debieron presionar y acompañar a la Secretaría de Gobierno a que se solicitara con tiempo el subsidio del Conavim, por tanto, consideró que el intentar desmarcarse de su responsabilidad es una manera de justificar por parte de estas instancias, que no tienen recursos y no atender estas acciones de emergencia.

La titular del Instituto de la Mujer en Morelos, Flor Dessiré León Hernández, señaló que a este órgano no les corresponde solicitar el fondo del Conavim, ya que esta instancia cuenta con el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF), el Proequidad y otros apoyos más que suman un a bolsa de 17 millones de pesos.

Sin embargo, reconoció que dicha cantidad no es suficiente para atender en su totalidad la AVG pues para que así sea se requiere más recursos.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró por su lado que se autorizaron recursos a través de diferentes instancias, y se aprobaron, también por parte del Conavim, alrededor de 18 millones de pesos para el Centro de Justicia para las Mujeres en Yautepec, que irá en conjunto con la secretaría de Obras. Aseveró que este subsidio lo gestionaron la dependencia que encabeza y la Fiscalía de Morelos.

Sin embargo, en entrevista para El Financiero, el fiscal Uriel Carmona Gándara mencionó que los 18 millones de pesos son para fortalecer la atención social a través de dicho centro para las mujeres, así como la edificación de juzgados orales, pero no para generar acciones a favor de la alerta de género.

“El Conavim nos hizo la exigencia para llevar a cabo varios proyectos, con una serie de requisitos muy complejos, tuvimos la fortuna de que se nos aprobara solo uno de cuatro (…) es un trabajo de la fiscalía del Estado, es un logro muy importante, el destino es para un programa en especifico, es decir, infraestructura y la gestión unicamente la hizo la fiscalía”, aclaró.

Por último, Carmona Gándara añadió que la FGE por su parte, ha socializado los temas que le corresponden para atender la violencia de género y, para obtener los 18 millones de pesos, no hubo acompañamiento del Instituto de la Mujer y de la secretaría de Gobierno.