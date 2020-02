Morelos reclutará a becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro para policías

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) echará mano del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, para sumar a 115 becarios a la corporación y poder depurar sus filas de elementos que han sido detectados con vínculos criminales.

Lo anterior, derivado de que ubicaron a 181 elementos que están relacionados con el crimen organizado tanto en la Policía Morelos como en las municipales. Y también por la espiral de violencia en la entidad que dejó más de mil muertos el año pasado, situación que fue revelada por el propio gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El comisionado estatal del CES, José Antonio Ortiz, informó que este año el Congreso del estado no autorizó el incremento en el presupuesto que propuso el Ejecutivo local de más de mil millones de pesos, mismo que le permitiría mejorar las condiciones de operatividad de la CES, así como la adquisición de mayor equipo tecnológico y más cámaras de vigilancia.

“El recurso que yo pedí no me lo dieron. Yo quería más patrullas, más motocicletas; el poder contratar más gente, no se va a poder. Vamos a trabajar otra vez en el estire y afloje y en que si me dan ampliaciones, pero seguiremos en la mejor disposición de trabajar con lo que nos dan”, añadió el funcionario.

La delincuencia ha dejado más de 25 policías muertos en 2019, por eso el CES vio la necesidad de sumar a los becarios que estén en áreas administrativas o en la línea de emergencia del 911.

También se sumarán estudiantes de la licenciatura de Protección Ciudadana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Asimismo, detalló que en los próximos días se van a incorporar elementos graduados de la Academia Estatal de Policía para poder limpiar a la CES. Señaló que este año los legisladores del estado asignaron una partida que permitirá homologar los salarios de los policías municipales.

"Para mí el factor más importante y el que más defiendo y requiero que se rescate es el factor humano, por ello los diputados aprobaron un recurso para mejorar las percepciones de los policías", afirmó José Antonio Ortiz.

También habrá un fondo para los deudos de policías caídos en cumplimiento de su deber, aseguró el comisionado estatal.