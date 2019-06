Monreal se manifiesta contra recortes a salud, educación y política social

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, criticó no sólo al gabinete, sino además los recortes presupuestales en salud, educación y política social del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador morenista manifestó no sólo su “preocupación”, sino su desacuerdo con los recortes presupuestales a sectores sensibles para el desarrollo del país como la salud, la educación y la política social.

“No deben presentarse ni sufrir recortes en salud, política social y educación. Desde mi punto de vista esos rubros deben de cuidarse, no pueden reducirse en las partidas presupuestarias, al contrario, hay que aumentarlas, porque lo que es educación, ciencia y tecnología, salud y política social son la columna vertebral del país y del desarrollo de la nación”, sostuvo.

A unos días de cumplirse un año del triunfo de López Obrador en las urnas el 1 de julio próximo, el líder de la bancada de Morena en la Cámara alta consideró, en rueda de prensa, que el gabinete ha tenido una curva de aprendizaje larga y pesada .

El político zacatecano aseveró, además, que es necesario que el Gobierno del presidente López Obrador mejore su relación tanto con los medios, como con los inversionistas y empresarios: “La reconciliación es buena, hay que hacerla eficaz y efectiva”, soltó.

“La autocrítica podría ser que veo al presidente muy activo, un presidente muy dinámico, no descansa y veo un gabinete que no está en el acompañamiento, veo un gabinete que la curva de aprendizaje ha sido larga, pesada y que me gustaría ver un gabinete más cercano. Siento que el presidente hace todo, conduce todo, necesita que su gabinete lo acompañe más”, afirmó.