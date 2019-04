Monreal propondrá sustituir al Consejo de la Judicatura; 'es pesado, burocrático y costoso', dice

Ricardo Monreal Ávila, líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, anunció este viernes que propondrá una iniciativa de ley para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, el cual, dijo, "se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso".

"Les anuncio que voy a presentar una iniciativa más en materia constitucional que sustituye al Consejo de la Judicatura", dijo en conferencia el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

Monreal añadió que revisará la iniciativa en los siguientes días y que la espera presentar la próxima semana.

El miércoles, se publicó en la Gaceta del Senado un proyecto de decreto propuesto también por Monreal Ávila, con el cual busca que se amplíe el número de ministros de la Suprema Corte.

El senador propuso que los ministros pasen de los 11 actuales a 16 en total, con el fin de que se cree una sala en materia anticorrupción; de responsabilidad patrimonial del Estado; y de recursos de revisión administrativa.

Al hablar en la Jucopo sobre estas iniciativas, Monreal dijo que únicamente son propuestas y se discutirán adecuadamente, pero que es necesario un cambio en este sector.

"El Poder Judicial tiene que sufrir una sacudida, yo lo he dicho y he insistido. No puede seguir como está. Por eso es que se tienen que innovar las formas y las prácticas", comentó el senador morenista.