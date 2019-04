Monreal plantea ampliar Corte y nueva Judicatura

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentará una iniciativa de reforma constitucional para “sustituir” al Consejo de la Judicatura Federal.

Durante el programa La Silla Roja, que transmite El Financiero Bloomberg, el político reveló que alista esta nueva iniciativa.

Apenas la semana pasada, Monreal presentó una iniciativa para ampliar de 11 a 16 el número de ministros de la Corte y crear una tercera sala especializada en temas de anticorrupción.

“Tengo otra reforma que voy a presentar pronto, de la sustitución de la Judicatura Federal, porque se ha convertido en un elefante enorme. La Judicatura es la que decide todos los nombramientos de jueces, sanciones, presupuestos, todo.

“También creo que debemos darle nivel a ese Consejo de la Judicatura, que no esté aislado, sino que pueda integrarse, no formando Pleno, pero sí estableciendo una correlación más directa con el pleno de la Corte”, dijo.

Entrevistado por los periodistas Enrique Quintana y Leonardo Kourchenko, Monreal definió que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es de “socio”, no de empleado o subordinado, como pudiera interpretarse.

Al respecto, refirió que en 2000, cuando López Obrador era jefe de Gobierno y él era gobernador de Zacatecas, le dijo: “Quiero ayudar, pero quiero que veas en mí no un empleado o un incondicional. Yo aspiro a ser una especie de socio de proyecto de nación, en donde lo que pueda expresar y lo que pueda decir, aportar o proponer, me escuches. No quiero que me trates como subordinado, sino como socio”.

En ese tenor, refirió, es la relación que mantiene con el actual presidente, con quien apenas la semana pasada desayunó en Palacio Nacional. “Yo nunca he recibido un regaño o golpe de mando, ni lo aceptaría”, precisó.

Adelantó que no impulsará en este momento la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, porque no existe el consenso con las fracciones de oposición en la Cámara alta.

Sobre la reforma en materia educativa, consideró que el Poder Legislativo “no puede ser rehén” y “nadie está obligado a lo imposible.

“Es decir, lo que se hace en términos de aproximaciones es que hay que dialogar mucho, no hay que cansarse de dialogar, pero cuando ya se trata de posiciones dogmáticas de ‘yo quiero esto’, ya no se puede, porque no puede el Estado mexicano y sus órganos ceder a circunstancias en las que de por medio está el funcionamiento del propio Estado”, señaló el senador.

Respecto a la reforma laboral, aseguró que es muy complicada porque “llega un grupo de senadores o de legisladores demócratas de Estados Unidos a platicar con el Presidente, y lo primero que dicen es: ‘No vamos a aprobar el T-MEC si no hay una reforma laboral’”.

Refirió que el Senado mexicano no ha ratificado este acuerdo comercial porque aún es necesario explorar rutas paralelas en ciertos renglones en los que no le va bien a México en el tratado.

Señaló que la cuarta prioridad de Morena en el Senado, que falta de aprobar, es la consulta popular, la cual implica modificar el artículo 35 Constitucional para aligerar los requisitos para hacer una consulta.

Sobre la iniciativa para eliminar las comisiones bancarias, recordó que ha tenido reuniones con directivos de la banca privada y funcionarios de hacienda, Banco de México, Condusef y la CNBV, y pronto se construirá un dictamen para poderlo votar.