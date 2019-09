Monreal llama a la oposición a evitar 'parálisis legislativa'

El líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, llamó este martes a los líderes parlamentarios del bloque opositor, conformado por el PAN, PRI, MC y PRD, a evitar una “parálisis legislativa” y agotar el diálogo.

El bloque opositor en la Cámara alta amenazó al grupo mayoritario con frenar cualquier reforma constitucional hasta que Morena respete las reglas del juego, luego de que, en la Cámara de Diputados, acusó que se impidió que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupara la presidencia de la mesa directiva como lo establece el reglamento y se impuso al morenista Porfirio Muñoz Ledo.

Monreal reconoció que la bancada de Morena necesita del PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) para aprobar cualquier cambio a la Constitución, para lo cual se requiere la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes en el Pleno.

“Eso implica que habría parálisis legislativa. No lo merece el pueblo de México. Me parece que al contrario, demandar y elevar amenazas de los dirigentes de partido, deberíamos estar platicando, no amenazándonos”, dijo.

“Yo sí creo en el diálogo y creo en la aplicación de la estricta, pero como grupo parlamentario quisiera recobrar el camino del acuerdo y del entendimiento, no a la confrontación”, agregó.

En tanto, el líder parlamentario del PAN, Mauricio Kuri, consideró que lo que pasó en la mesa directiva de San Lázaro no es cosa menor, ya que no solo tiene que ver con un acuerdo entre partidos, sino, sobre todo, porque no se respetó la ley.

“Tenemos que hacer algo como grupos parlamentarios para que no quieran seguir teniendo esta tentación de reelegirse. Estoy convencido que tenemos que hacer algo, porque es parte de nuestra responsabilidad como legisladores.

“Aquí en la Cámara de Senadores ha habido acuerdos, ha habido puentes de comunicación entre el bloque opositor y también con el bloque de la mayoría, y espero que se sigan cumpliendo los acuerdos”, aseveró.