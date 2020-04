Monreal llama a la cúpula empresarial a la cordura y pagar impuestos

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, llamó a la cúpula empresarial a regresar al camino de “la cordura” y no tomar “senderos sin retorno” que no sólo polarizan, sino, sobre todo, provocan un mayor deterioro al país al no pagar impuestos.

El líder de la mayoría de Morena en la Cámara alta, en entrevista con EL FINANCIERO, exhortó al Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar Lomelín, y organismos empresariales a hacer un lado un “pleito estéril” y actuar con mesura.

“No es un momento de polarizar ni de ahondar en divisiones. Creo que el sector económico o la cúpula empresarial debería actuar con mayor mesura porque el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) tiene y dispone de legitimidad democrática para la toma de decisiones.”

Para el legislador zacatecano, la decisión de no pagar impuestos en algunos estados -como Tamaulipas y Durango- representa un error, el cual ha sido nutrido e impulsado por algunos gobernadores locales.

“No es un camino de entendimiento racional, porque esto provocará mayor deterioro en el país y porque es una obligación constitucional a la que no se puede evadir. Creo que es una mala señal y es un mal consejo que están dando los gobernadores a gremios con los que tienen una relación muy estrecha, pero ojalá retorne la cordura ese tipo de expresiones y de manifestaciones”, consideró.

De acuerdo con Monreal Ávila, es necesario buscar caminos de entendimiento y “nunca hay que buscar senderos sin retorno y ellos no deben de ir encaminados a estos caminos sin retorno”.

Puso énfasis en la necesidad de que el sector empresarial actúe con altura de miras, porque es un momento de gravedad en el globo terráqueo, no sólo en México.

“En el mundo hay preocupación, desempleo e incluso desesperanza y miedo, ya en este momento estamos lamentablemente contabilizando un millón 700 mil contagiados y cerca de 110 mil decesos. Desde mi punto de vista, es la tercera guerra mundial bacteriológica, se están perdiendo más vidas que en una guerra regular.

“110 mil hombres y mujeres (fallecidos) en el mundo, y por eso el tiempo no está para la confrontación, dejemos para una etapa partidista electorera o electoral, pero en este momento quien conduce tiene legitimidad democrática y yo espero que todo salga bien”, agregó.