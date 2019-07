Monreal insta a Urzúa que presente pruebas del conflicto de interés de Romo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, instó a Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, para que presente pruebas del presunto conflicto de interés de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

El líder de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara alta aseveró además que no tiene indicios de que Romo esté actuando de manera indebida, incorrecta o, incluso ilegal, por lo que –subrayó– si hubiese y alguien tuviese las pruebas debería presentarlas ante las autoridades para deslindar las responsabilidades.

El senador zacatecano afirmó que no le conoce acto ilegal a Romo y calificó las acusaciones de Urzúa en contra del jefe de la Presidencia como “endebles”.

“No hago caso de dichos. No hago caso de dices y decires. No hago caso de rumores y de chismes, porque yo he sido sometido injustamente en muchas ocasiones a este tipo de calumnias, sin la presentación de pruebas. No quiero abonar ni ponerle más fuego a la hoguera para inculpar a personalidades públicas a los que a mí me parecen que son hombres y mujeres que han aportado al país los mejores conocimientos. No me meto al linchamiento, no soy de esos”, agregó.

Dijo, en rueda de prensa, que no mete las manos al fuego por nadie, pero debe dársele la presunción de inocencia y el debido proceso

Monreal aseveró que él tiene una buena opinión de Alfonso Romo, quien –consideró– ha ayudado a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador transite y, sobre todo, haya una interlocución con el sector empresarial.

Ayer, Monreal cuestionó a Urzúa, a través de su perfil de Twitter, sus razones para haber aceptado su cargo si ya conocía los programas sociales propuestos por el presidente López Obrador.

“Si los programas fueron compromisos de campaña, ¿por qué aceptó el cargo?”, escribió Monreal.

Además, señaló que la decisión de Urzúa demolió la confianza, y lo criticó por “situarse en el mando opuesto”.