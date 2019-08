En toma de protesta, Barbosa acusa deuda de 44 mil mdp en Puebla

La entidad tiene una deuda superior a los 44 mil millones de pesos que “fue disfrazada con esquemas diversos”, por lo que se auditará a anteriores gobiernos y, si se comprueban anomalías, se aplicará la ley en contra de los responsables, “pues no se tolerará la corrupción”.

Así lo sentenció Luis Miguel Barbosa al rendir protesta como gobernador de Puebla, lugar que ocupará tras la muerte de la Martha Erika Alonso.

“Hay 44 mil millones de pesos en deudas, es lo que tiene asfixiada a la economía estatal y Puebla merece saber la verdad”, sostuvo frente a los diputados locales en el Auditorio Metropolitano. Subrayó que la base de su gobierno será la lucha contra la corrupción y por ello no permitirá que exista impunidad.

Destacó que en la entidad habitan tres realidades distintas, pues hay poblanos pobres que necesitan ayuda, la clase media que ha visto alejadas sus oportunidades y la Puebla de los altos ingresos. “Seré gobernador de todos, pero por el bien de todos, primero los pobres”, sostuvo.

Agregó que la otra prioridad de su administración es combatir la inseguridad, asegurando que regresará a Puebla la tranquilidad y la paz del pasado.

Añadió que la inseguridad es un asunto de realidad, no de percepción: “Quien no lo vea así que mejor diga que no puede. Vamos a asumir con estrategia la solución a la inseguridad pública, le vamos a devolver la paz a los poblanos. Si no tomamos acciones firmes, nos vamos a arrepentir”.

Así, entre las primeras acciones a emprender en esta materia está la compra de mil nuevas patrullas y la contratación de más policías.

Asimismo, para reactivar la economía y combatir la pobreza, sostuvo que se tiene un plan de desarrollo estratégico en 22 regiones, sin incluir la zona conurbada, porque esa es otra clasificación.

“Soy aliado de la inversión y la productividad, de la libre empresa y generación de riqueza lícita, pero enemigo de la corrupción y que se lastime al estado de Puebla. Garantizo a quienes inviertan: certidumbre, simplificación administrativa, arranque de un gobierno digital, seguridad y combate a la corrupción”, subrayó.

También aseguró que habrá respeto irrestricto a la autonomía de los municipios y del Poder Legislativo y Judicial.