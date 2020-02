Miguel Ángel Osorio Chong afirma que no tuvo relación con Emilio Lozoya

El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que nunca tuvo una relación con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación, “yo no tenía mayor relación" con él.

Lozoya está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero; operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, entre otros.

Sobre su relación con el exfuncionario detenido en España, el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comentó: “Creo que dos veces, siendo yo secretario de Gobernación, platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo encontraba muchas veces en el gabinete del gobierno. Pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área".

Ante ello, Osorio Chong, señaló que se deben hacer las investigaciones y que no se convierta en un tema mediático, por lo que debe de estar bien sustentado.

Dijo que la aplicación de la ley y que se desarrolle el debido proceso no sólo debe ser en el caso de Lozoya Austin, sino en todos. “El debido proceso y el respeto a sus derechos y por supuesto que esté aislado de cualquier tipo solamente de señalamiento incluso mediático, sino con pruebas y que se llegue hasta sus últimas consecuencias”.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu destacó que sea quien sea tiene que responder a los cuestionamientos de la autoridad y de cara a la ciudadanía. “Todos estamos sujetos a la ley, Que no haya reductos de impunidad para nadie, no importa el cargo”, aseveró.

Lo anterior incluso aplica para el presidente: “así sea cualquiera que sea servidor público, de eso se trata el Estado de derecho… Todos los servidores públicos deben estar siempre sujetos a la ley y siempre dispuestos a responder a la conducta y desempeño ante las autoridades correspondientes”, manifestó.

Finalmente, la senadora Beatriz Paredes, al ser cuestionada sobre el tema del caso Lozoya, al anunciar en conferencia de prensa un encuentro de inteligencia artificial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el próximo 17 de febrero, sólo se concretó en contestar: “Se debe aplicar la ley”.