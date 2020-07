Migrantes y el muro en la frontera, ¿qué han dicho AMLO y Trump?

El próximo miércoles, Andrés Manuel López Obrador iniciará su primera gira como presidente de México en el extranjero. El país de su elección: Estados Unidos.

El mandatario planteó que su viaje a Washington tiene como motivo celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su gira de dos días, el presidente sostendrá un encuentro y cena con su homólogo, Donald Trump.

Aunque este martes subrayó que el tema central del viaje es el T-MEC, López Obrador también agregó que "desde luego hay expectativas sobre otros asuntos, vamos a platicar de todo".

Entre esos temas podrían estar el muro que se construye en la frontera entre ambas naciones y el asunto migratorio, asuntos que han estado en la retórica de ambos presidentes.

¿Qué han dicho López Obrador y Trump?

Sobre migrantes

"Como señal de buena fe, México debería parar inmediatamente el flujo de personas y de drogas desde su país hacia nuestra frontera sur. Pueden hacerlo si quisieran", publicó Trump en junio de 2019, días después de amenazar con aplicar aranceles a todas las mercancías mexicanas por lo que consideró un trabajo deficiente en materia migratoria.

Tras alcanzar un acuerdo migratorio, Trump felicitó en septiembre de 2019 a López Obrador por el esfuerzo hecho por el Gobierno de México.

"Me gustaría agradecer al presidente López Obrador de México por su gran cooperación que estamos recibiendo y por poner 27 mil efectivos en nuestra frontera sur. México nos está mostrando gran respeto y lo respeto de vuelta”, dijo en la Asamblea General de la ONU.

"Estamos protegiéndolos, no queremos que lleguen al norte y puedan ser 'enganchados' o víctimas de la delincuencia. Eso es lo que estamos haciendo", dijo López Obrador sobre la caravana migrante que buscó avanzar en México en enero de este año.

"Si es necesario, los abrazamos y los protegemos y los hacemos mexicanos. Si se necesita. Es la fraternidad universal, el humanismo que está por encima de las fronteras. Eso va a ser nuestra norma de conducta", aseguró AMLO el pasado junio sobre la posibilidad de que México asuma la patria potestad de menores migrantes y los apoye en materia educativa.

"He determinado que no podemos impulsar la economía doméstica si los estadounidenses se ven obligados a competir contra un grupo de trabajadores artificialmente ampliado causado por la introducción de trabajadores extranjeros", dijo Trump sobre la suspensión de visas de trabajo a migrantes.

Sobre el muro

"Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir: 'quizá él tiene razón acerca del muro", afirmó Trump días después de la masacre de integrantes de la familia LeBarón en noviembre de 2019.

"En realidad, y pronto se enterarán ustedes, México está pagando por el muro (...) En última instancia y de buena manera, el muro será pagado por México", afirmó Trump en un mitin en enero de este año.

"Esta va a ser una tremenda bendición a nuestra ya fuerte guardia del sur, donde, mientras nosotros hablamos, se está construyendo un largo, alto y muy poderoso muro", señaló el presidente estadounidense un mes después, durante su Discurso del Estado de la Unión.

Cuando aún era candidato a la Presidencia, López Obrador dijo, en abril de 2018, que "no aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera, no aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera, no se resuelven así los problemas".

No obstante, cuando este martes se le preguntó su opinión sobre esa obra, el presidente respondió:

¿Por qué no esperan mañana a ver qué sucede? Vamos a buscar que se mantenga una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos.

Con información de AP y Bloomberg