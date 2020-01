Migrantes reintegran la caravana y entran a territorio mexicano

Chiapas.-Migrantes que aún se encontraban en la frontera entre México y Guatemala cruzaron este jueves por el río, a la altura del Puente Fronterizo Suchiate II y se adentraron a México.

En el momento no había en ese punto de la frontera personal de la Guardia Nacional (GN) o del Instituto Nacional de Migración (INM) que les obstaculizará el acceso.

Alrededor de 2 mil migrantes acordaron la entrada, tras considerar que preferían arriesgarse a un nuevo operativo de contención que retornar a su país de origen.

Los migrantes centroamericanos volvieron a entrar a México en caravana. Han caminando unos 15 kilómetros. Sin embargo, a la altura del poblado Frontera Hidalgo los espera la Guardia Nacional y la Policía Federal. Video por Ángeles Mariscal. pic.twitter.com/1bpotLLYpr — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 23 de enero de 2020

A los hondureños que conforman la caravana que salió de la capital de ese país se han sumado migrantes de El Salvador y Guatemala.

“Está bien difícil la situación en Honduras. No hay trabajo, no hay seguridad, la economía está bien mal. Solo mira todos los jóvenes que están aquí, es la fuerza de trabajo de mi país que viene a dejar su fuerza en otros países. Vamos a volverlo a intentar porque la verdad es que no hay opción. No tenemos otra opción”, señaló uno de ellos.

Luego de cruzar el río, se agruparon e iniciaron -ya en caravana- la caminata por la carretera Panamericana.

Llevan consigo banderas de Honduras, Guatemala, El Salvador y de Estados Unidos. También lonas con mensajes, uno de ellos dice “We inmigrants not causing the caos, governments respect our rights”, para señalar que desean transitar sin causar caos, y pedir a los gobiernos que respeten su derecho a movilizarse.

Unos 30 kilómetros adelante los espera el dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional, Policía Federal e INM. Se prevé que sean detenidos.

En los días recientes, el Gobierno mexicano inició la deportación masiva de los migrantes que entraron en las caravanas procedentes de Honduras y fueron detenidas apenas avanzados unos kilómetros dentro de territorio mexicano el pasado lunes.

Las deportaciones se realizan vía área y terrestre. Según cifras del INM, poco más de 650 han sido retornados a su país de origen en vuelos desde Villahermosa, Tabasco; y en autobuses desde Tapachula, Chiapas.

En los operativos de contención de la caravana que salió de Tegucigalpa, Honduras, entre el 15 y 18 de enero, han sido detenidos por autoridades mexicanas poco más de 2 mil personas.