Migrantes de África y Haití marchan en Chiapas para exigir libre tránsito por México

“Free the migrants. We are here to transit. Not asutum in Mexico”, “Libérennos, áfrica llora”, “Liberez nous l'Afrique pleure”, señalan las pancartas de cientos de migrantes africanos que este viernes marcharon de la Estación Migratoria 'Siglo XXI' al parque de la ciudad de Tapachula, exigiendo libre tránsito por México.

Los extranjeros piden que las autoridades mexicanas les entreguen un oficio de salida que les permita transitar por el país hasta llegar a la frontera norte; rechazan quedarse en México.

“No cruzamos mares y selvas para quedarnos en México. No queremos México, dénos pase de salida”, señala uno de los migrantes en español.

Los inconformes llevan meses solicitando este recurso sin que se les haya dado una respuesta positiva porque, hay que recordar, el Gobierno de Estados Unidos mantiene la exigencia a la administración federal mexicana de contener a los migrantes en esta frontera sur.

En esta región han tenido que sobrevivir en condiciones sumamente difíciles. La mayoría no tienen suficientes recursos para comer ni para rentar algún cuarto o habitación. Muchos viven en los patios de casas ubicadas en la periferia.

Con ayuda de un traductor, los manifestantes explicaron que son personas desplazadas forzadamente de Angola, Burkina Faso, Camerún, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, República Centroafricana, República Democrática de Congo, República de Congo, Senegal, Sierra Leona, Togo y Haití.

Fuente: Ángeles Mariscal

Refieren que autoridades migratorias les dijeron que podrían acceder a la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, pero en los hechos se les ha negado. “Queremos el norte, no queremos México, déjenos pasar”, reiteraron.

El jueves, el Consejo Ciudadano del mismo INM consideró que es una “emergencia humanitaria” la que viven migrantes de África y Haití. Dijo que es urgente que INM y autoridades definan mecanismos de atención humanitaria y posible regularización.

Días antes del más reciente intento de desalojo, el Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU había solicitado retirar a la Guardia Nacional de las operaciones migratorias. Destacó la necesidad de que se llevaran a cabo investigaciones exhaustivas de todos los actos de discriminación cometidos, y por el uso excesivo de la fuerza cometidos contra los extranjeros.

El Comité de la ONU recordó al Gobierno mexicano que debe garantizar el respeto a los derechos de las personas migrantes, entre ellas el principio de no devolución.