Miembros de la familia Lebarón se manifiestan en la Casa Blanca durante visita de AMLO en Washington

CIUDAD DE MÉXICO.-El activista méxico-americano Adrián Lebarón advirtió que estará presente en los eventos importantes para recordarle al Gobierno de México su promesa de mejorar la seguridad en el país, aunque a ocho meses de la masacre de nueve integrantes de su familia en Chihuahua, no existan avances significativos.

Uno de los patriarcas de la familia LeBarón, junto con miembros de su familia, se presentaron este miércoles en la Avenida Pensilvania frente a la Casa Blanca en Washington D.C., para recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador el pendiente que tiene, no solo con ellos, sino con todo el pueblo de México.

“Amamos a México y no nos vamos a salir. Yo ya no soy la misma persona, tuvimos una reunión recientemente y ya lo tuvimos en Estados Unidos, no la pudimos tener en México.

“Éramos como unos 80 y todos preocupados de qué es lo que está pasando en México. Yo nunca me he manifestado en contra de López Obrador, yo quiero estar a sus órdenes”, expuso.

Sin embargo, el jerarca de la comunidad baronesa, estableció que el sistema de procuración de justicia mexicano tiene muchos desafíos y espera que pronto puedan comenzar a dar los resultados que todo México espera.

“Nosotros estamos aquí por los que no pueden estar aquí. Yo quiero representar a los mexicanos. Con esta masacre, yo siento que les debo a mis hijos, a mi esposa, a mi México, a Sonora, a Chihuahua, alzar la voz.

“Yo voy a seguir manifestando qué no se ha hecho, porque en México existe una estadística espantosa de que de cada 100 asesinos, solo 2 de ellos están siendo procesados, hay 98 asesinos libres. Es un sistema caído”, enfatizó el activista mexicano.

Junto con Adrián estuvieron su esposa, Shalom LeBarón, madre de Rhonita Miller, quien fue asesinada el 4 de noviembre, junto con cuatro de sus hijos, en la Sierra de Bavíspe en los límites entre Sonora y Chihuahua.

Mientras Andrés Manuel López Obrador sostenía reuniones de trabajo, afuera de la Casa Blanca Javier y Bryan LeBarón, hermano y primo de Rhonita y demás miembros de la familia, se manifestaron contra lo que consideran un sistema de seguridad y de procuración de justicia mexicano totalmente colapsado.

Uno de sus argumentos es el impacto de la violencia en México, que ascendió a 5 mil 160 billones de pesos, unos 268 mil millones de dólares, que equivalen al 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Ello representa, declaró para ElFinanciero Bloombertg Bryan LeBarón, un aumento del 10 por ciento en relación al año 2017, cuando era otro el partido oficial gobernante.

“México gasta sólo el 0.81% de su PIB en temas de seguridad interna y en su sistema judicial. Esta cifra equivale a la mitad del promedio de la OCDE y coloca a México en el nivel más bajo de los 33 países miembros, de los que se tienen datos”, declaró Bryan LeBarón.