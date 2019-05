Michoacán y Durazo pactan llegada de cuatro mil de Guardia Nacional

El Gobierno federal prevé que, a partir de julio, cuatro mil 800 elementos de la Guardia Nacional refuercen la seguridad en Michoacán.

Alfredo Ramírez, diputado del Congreso local, explicó que, tras una reunión con el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el Gobierno federal anunció que a partir de julio se desplegarán en Michoacán cuatro mil 800 elementos de la Guardia.

Dijo que en un plazo de tres años se alcanzará la cifra de 6 mil 700 elementos distribuidos en los 113 municipios.

Al respecto, Ramírez Bedolla aclaró que promoverá un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatal y municipal a facilitar la dotación de infraestructura que sirva como cuarteles de esta corporación.

Por la mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la Guardia Nacional ya operará el 30 de junio en todo el país.

Comentó que “lo que tenemos que ver es el alcance, o sea, desde luego vamos a priorizar y van a ir los elementos de la Guardia Nacional a los lugares donde hay más necesidad de seguridad, se va a reforzar, esto a partir del día 30 de junio, porque se está haciendo acopio de elementos, se están reclutando elementos, se están capacitando, es un proceso, pero ya vamos hacia allá”.

Reiteró que “estamos metidos de tiempo completo, de cuerpo y alma para garantizar la paz, la tranquilidad y estamos trabajando para tener lo más pronto posible a la Guardia Nacional, porque nos la están pidiendo en distintas partes, pero es un proceso, porque también no había protección para los ciudadanos, así recibimos el gobierno, no había atención al problema de la inseguridad pública, sencillamente no había elementos del gobierno federal para darle protección a la gente. Entonces, se está creando la Guardia Nacional con ese propósito”.

López Obrador agregó que “estamos muy conscientes que esa es una asignatura pendiente, pero estamos avanzando, porque desde el primer día de gobierno es a lo que más tiempo hemos dedicado. Por ejemplo, yo me reúno, posiblemente una vez cada 15 días, una vez a la semana, con el gabinete de Bienestar, con el gabinete de Hacienda, con el gabinete de Infraestructura, pero con el gabinete de Seguridad todos los días”.