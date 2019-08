Mi generación es la responsable de esta crisis: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este jueves, en Durango, que su generación es responsable de la crisis que vive actualmente el país, pero que también tiene la oportunidad, junto con los más jóvenes, de rescatar a la nación.

"Tienen razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando. Sí, pero no estoy luchando por mí o por nuestra generación, estamos luchando por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿o no es así?, ¿qué no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis entre todos? Esta generación", dijo el mandatario.

En Durango, AMLO dijo que México "nunca había estado tan mal" y que si no existen acciones claras para acabar con la corrupción y la crisis que se vive actualmente, los niños en el futuro lo reprocharán.

"Nos lo van a reprochar, nos van a decir: ‘¿Y tú qué hacías cuando estaban acabando con México, cuando estaban saqueando al país?’ Cuando menos a nosotros nos van a decir: ‘Bueno, pues ustedes sí lucharon’", indicó.

Reiteró que el principal objetivo de la Cuarta Transformación es acabar con la corrupción y que se trata de un proceso que recién inicia.

"Pero todavía no hemos terminado, estamos empezando apenas, tenemos que rendir muy buenas cuentas y que todos con mucho orgullo podamos decir: ‘Llevamos a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México’", concluyó.