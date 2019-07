México ya es 'tercer país seguro': Muñoz Ledo ante subsecretario de la SRE

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó que, en los hechos, México ya es 'tercer país seguro'.

“Si Estados Unidos determina no aceptar a los migrantes sudamericanos, mismos que son enviados a México y a los que nosotros no podemos sacar, pues no es otra cosa que eso, el 'tercer país seguro'”, expuso este lunes el legislador.

Además, el exembajador de México ante la ONU señaló que quien no lo quiera ver así y quien diga que así estamos mejor carece de toda lógica, en respuesta al subsecretario para América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga.

“Caímos en el chantaje, nos espantaron con el 'petate del muerto' y decir que estamos mejor, con un pie en el cuello, no tiene sentido”, reprochó.

Muñoz Ledo destacó que la nueva medida ordenada por el presidente estadpunidense, Donald Trump, de negar asilo a los migrantes centroamericanos configura a México como 'tercer país seguro' “ya no de hecho sino de derecho”.

Ante ello, reclamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la implementación de dicha política.

“A eso yo sí pido que responda la Cancillería porque hace semanas, meses, nos dijeron en la Permanente, la Secretaría de Relaciones, que no aceptaríamos el principio de tercer país, y hoy se consuma”, dijo el diputado federal de Morena

Por eso, durante una comparecencia del funcionario ante legisladores de las comisiones de Asuntos Fronterizos, de la Frontera Sur y de la Frontera Norte, Muñoz Ledo exigió que México debe “hacer a un lado los discursos, de ver quién se ofende y quién no se ofende, tomar al toro por los cuernos y defender los tratados internacionales y los acuerdos bilaterales”.

Criticó que los refugios de migrantes mexicanos en Estados Unidos y de los que se están poniendo en México “parecen campos de concentración nazis, parecen cuevas y tengo datos duros de su hacinamiento”.

“Yo juré hacer cumplir la Constitución y lo voy a hacer con todas las fuerzas a mi alcance, así sea contra las decisiones que se tomen por cualquier ámbito del poder público mexicano”, comentó, y sostuvo que el Gobierno de México 'actúa de manera equivocada'.

Destacó que “lo que debemos evitar es que estemos en una jaula y hoy México está en una jaula”. Incluso, lamentó que, por presiones de Estados Unidos, se ha ordenado al nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM) aplicar procedimientos carcelarios en contra de los migrantes.

“La Guardia Nacional no los está protegiendo, los está empujando contra la frontera”, dio a conocer.

En tibia respuesta, el funcionario solo comentó que “hubieran sido más graves las consecuencias económicas de no haber firmado el acuerdo migratorio con EU”, y añadió que “ante un panorama internacional, donde los discursos de odio en contra de la migración están renaciendo, el Gobierno de México encabeza esfuerzos internacionales para tener una migración ordenada, segura, regular y con pleno respeto a los derechos humanos”.

Expuso que “sabemos que existe una larga lista de esfuerzos internacionales que no han logrado tener el éxito deseado para promover el desarrollo en Centroamérica, pero también sabemos que esa no es una razón válida para dejar de intentarlo. Cada menor no acompañado que cruce por nuestro territorio es un crudo y permanente recordatorio del largo y difícil camino que nos espera”, dijo.

Incluso, Maximiliano Reyes pidió a los diputados federales entrar en contacto con los congresos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos para dar mayor impulso el Plan Integral de Desarrollo de Centroamérica, elaborado por la Cepal.

El funcionario comentó que hasta ahora ha habido un empuje al Plan a nivel de poderes ejecutivos, pero “no hemos trascendido a los legislativos”.

Por eso “nos ayudaría mucho que establecieran con sus contrapartes legislativas, tanto en los tres países centroamericanos como en Estados Unidos, un empuje y apoyo político, mismo que hasta el momento lo hemos tenido en los ejecutivos, pero no hemos trascendido a los legislativos correspondientes”, puntualizó.

El resto de los diputados de Morena solo guardaron silencio ante los reclamos de Muñoz Ledo. Julieta Kristal Vences Valencia y Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, presidentes de las Comisiones de Asuntos Migratorios y Frontera Sur, respectivamente, respaldaron las acciones emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender el fenómeno migratorio que se vive actualmente.

La diputada Julieta Vences aseguró que México está marcando una nueva ruta en la política migratoria en la región. “Dado que la coyuntura política y la necesidad de cientos de miles de migrantes dependen de una actuación a nivel regional, debemos entender que México no puede solo ni lo puede ningún país del mundo”, agregó.

El diputado Raúl Bonifaz hizo énfasis en las acciones emprendidas en los estados del sureste del país, mismas que –confió- poco a poco darán resultados y se podrán alcanzar los objetivos de desarrollo, empleo y bienestar para los migrantes y la región.

“Para el grupo parlamentario de Morena es relevante que el plan gubernamental se apegue a estos principios y que se adopten modalidades interinstitucionales entre los tres órdenes de gobierno, en la zona fronteriza especialmente”, agregó.

El diputado del PRI, Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, demandó información sobre “qué acuerdos se han asumido con Estados Unidos en relación al estatus de refugiados centroamericanos en aquel país, y que transitan o quieren transitar por el territorio mexicano”.

“También en el estatus y qué va a suceder con esos hermanos centroamericanos que estando en la Unión Americana, puedan ser deportados a México en espera, y esto a ver si así es, en espera de la condición de refugiados en Estados Unidos”, añadió.