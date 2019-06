México será siempre un país hospitalario, pero no uno de tránsito: Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó este jueves que México será siempre un país de refugio, asilo y hospitalario, pero no uno de tránsito como lo ven migrantes que cruzan el país con el fin de llegar a Estados Unidos.

“Si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país, eso no es nuestro fin ni será nuestra finalidad. Nuestra finalidad es acogerlos aquí como un país hospitalario, no como un país de tránsito porque eso no puede ser”, dijo la funcionaria federal.

Entrevistada al término del evento 'Día Mundial del Refugiado', Sánchez Cordero insistió que México es un país de puertas abiertas, pero “ellos (los migrantes) tienen que entender que la migración tiene que ser un proceso ordenado, regular, seguro y que ellos no pueden estar irregularmente en un país, sino de manera regular “.

La secretaria de Gobernación señaló que los migrantes tienen las puertas abiertas para obtener trabajo y una visa en México.

“Les aseguro que nuestro Gobierno de México mantendrá la reconocida tradición de asilo, como en diversas etapas de su historia. Les doy seguridades de que no cejaremos en nuestro firme y decidido empeño por cumplir nuestras obligaciones internacionales", declaró la funcionaria antes en el evento.

La secretaria señaló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido claro y reiterativo en destacar que "tenemos la obligación de respetar ante los derechos humanos (de los migrantes), que seamos solidarios y combatamos la xenofobia".